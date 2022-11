Las fotos que muestran cómo está Arnaldo André a los 79 años

Nacido en San Bernardino, Paraguay, pero sin dudas adoptado por los argentinos, Arnaldo André disfruta del teatro a sus 79 años. Es que se encuentra realizando la obra Nunca es tarde, junto a Marta González y Jazmín Laport. Tras varios años en televisión retornó al lugar que en verdad lo apasiona.

La obra de Arnaldo André hoy.webp

“El teatro es una de las disciplinas más atractivas por la comunicación con el público. Sabés que el público está ahí. En cambio en la televisión no sabés quién te ve”, expresó el actor, en diálogo con TN Show, marcando las diferencias que encontró entre los dos lugares en los que trabajó y por qué se inclinó por este.

Sin embargo, también reconocer el poder de la pantalla chica, pese a decidir estar alejado de la misma: “La televisión es un medio que me abrió las puertas para todo, tiene una llegada increíble e inmediata, pero no nos permite crear porque no nos da el tiempo necesario”.

Así está Arnaldo André hoy.webp

“Yo no quiero pecar de injusto cuando digo que la televisión no es lo que más me gusta, ya que el teatro y el cine son dos disciplinas que te dan ese tiempo clave para la creación”, explicó para marcar las diferencias sin dejar de agradecer a la tele, que en algún momento fue su casa.

De esta manera, para volver a verlo en acción hay que dirigirse al teatro, ya que a menos que ocurra algo extraño su decisión es no retornar a la televisión.