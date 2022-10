Las heridas del camarógrafo de TyC que recibió tres balas de goma

image.png

El trabajador de prensa se encontraba en las afueras del estadio registrando los incidentes, cuando fue atacado por efectivos policiales quienes, sin reparo, apuntaron para lastimarlo con balas de goma.

"Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde", relató a TyCSports.com. A su vez, afirmó que "todo el Bosque está lleno de gas". "No te deja respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata", expresó.

https://twitter.com/Tomiconcina1/status/1578205255292125184 Esto es la policía argentina, con esa impunidad se manejan. Al que le dispararon es a Fernando Rivero, camarógrafo de @TyCSports. pic.twitter.com/JurX9rB1W2 — Tomiconcina (@Tomiconcina1) October 7, 2022

Los incidentes se desencadenaron fuera del estadio Juan Carmelo Zerillo cuando hinchas locales pugnaban por ingresar cuando las puertas se habían cerrado. La policía intentó contenerlos lanzando balas de goma y gases lacrimógenos que invadieron el terreno de juego y afectaron a los aficionados que estaban en las gradas y a los propios protagonistas.