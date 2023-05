Las hermanas que hacen del tapizado y el ritual del té, un encuentro entre amigas

Más H Valeria Domínguez (5).jpg Valeria Dominguez unió su pasión por el tapizado y la pintura y el placer de enseñar Claudio Espinoza

De esa forma, Rubén Domínguez -su padre-, pasó de empleado a ser socio de su abuelo en la tienda que años después cobijó a Valeria como colaboradora y como docente advenediza.

"Yo trabajé casi 18 años con mi padre y además daba clases de pintura en La máquina de coser, que funcionaba en una casona con varias habitaciones en San Martín y Bouquet Roldán", puntualizó.

"A mi toda la vida me encantó pintar. No fui a Bellas Artes, pero sí hice muchísimos cursos. Cuando arranqué en los 90', había pocas profesoras de pintura, así que empecé a dar clases. Yo tenía varios cuadros en el negocio de repuestos y la gente empezó a preguntar y a pedir que les de clases. Yo pintaba de todo un poco, usaba mucho óleo y acrílico, y me gustaba enseñar todo lo que sabía", señaló.

"Después de unos años, en el 2007, quedé embarazada y dejé de ir a La máquina de coser porque no soportaba el olor a solvente con el que trabajaba mi papá para limpiar las máquinas. Empecé a dar clases en el garage de mi casa, en el barrio Huiliches. En principio, lo pensé en forma provisoria, hasta que mi hijo sea grande. La idea era volver al negocio, pero después mi papá falleció y se disolvió", relató.

Un búsqueda entre amigas

"Con las clases consolidadas desde su casa, Valeria decidió ir por más, inspirada en su pasión por la decoración de interiores. Así surgieron las ganas de aprender tapicería, "pero en Neuquén no había mucho". "Un día vino Silvia Ríos, una alumna muy amiga, y me comentó que se había anotado en un taller de tapicería. Así que me enganché enseguida. El tema fue que no era lo que nosotras estábamos buscando, así que lo dejamos. Sin embargo, inmediatamente decidimos ir a Buenos Aires para aprender allá. En el 2014 no había clases online, era todo presencial, como mucho comprábamos Cds de cursos, y de esa manera hicimos todos los cursos habidos y por haber", apuntó.

"Por otro lado, El gitano, un gran tapicero de acá de Neuquén, fue súper generoso con nosotras. Lo conocía porque siempre fue a comprar agujas al negocio de mi papá y se ofreció a enseñarnos gran parte del oficio a cambio de nada. Un genio. Así fue que un 4 de octubre del 2015 con Silvia comenzamos a tapizar y a dar clases", precisó con orgullo.

"Me acuerdo que las primeras piezas que hicimos eran unos taburetes con patas torneadas. Después las dejamos de hacer porque hoy casi nadie te quiere tornear, así que casi todo lo compro en Buenos Aires. Después empezamos a incorporar banquitos, pie de cama, materas y respaldos", deslizó.

Redescubrir el vínculo de hermandad

Aunque el emprendimiento iba viento en popa, a fines del 2019 Silvia decidió dar un paso al costado para dedicarle más tiempo a su familia. Si bien el quiebre movilizó a Valeria, le abrió la posibilidad de renovar el taller y trabajar junto a su hermana, Andrea Domínguez.

Más H Valeria Domínguez (9).jpg Junto a su hermana Andrea, Valeria forma parte del universo de emprendedores neuquinos. Claudio Espinoza

"Cuando se va Silvia yo tenía que buscar alguien que sea de mi confianza, que tenga mi misma energía. Así que empecé a pensar y se lo propuse a mi hermana. Ella al principio dudó porque no conocía nada del oficio, pero luego se enganchó y hoy es mi mano derecha en todo", sostuvo. "Ella tiene un corazón inmenso, así todo se hace mucho más fácil", añadió.

"Craneamos todo para que sea un taller de un jornada pero le agregamos un plus para que además sea un té de amigas. Mi hermana cocina muy rico, así que pensamos agregarle cositas para comer, todo muy casero como galletitas de avena, profiteroles, galletitas con dulce de leche y chocolate, brownie", dijo sobre la propuesta en la que las alumnas llegan a la puerta de su casa tan solo con lo puesto, para luego irse con una pieza confeccionada, lista usar y sumar a la decoración y moviliario de sus respectivas viviendas. Es que en el contacto previo, pactan el trabajo que tienen ganas de hacer con Valeria y su hermana y ellas se encargan de conseguir todos los elementos, las telas adecuadas y de realizar las preparaciones previas con el objetivo de que en el taller solo reste explicar y ensamblar, mientras se disfruta del encuentro. "El tapizado en nuestro taller es todo a engrampadora. No hacemos sillones. Cuando vienen, yo ya tengo todo cortado, para que las alumnas vayan poniendo, pegando y engrampando", destalló.

Más H Valeria Domínguez (6).jpg Claudio Espinoza

Para algunas de mujeres, Tapizame les brinda solución a una necesidad con un valor agregado: el de pasar una tarde diferente. Aunque Valeria y su hermana hacen trabajos a pedido, son muchas las que prefieren invertir un poquito más para quedarse con la experiencia y el aprendizaje. La ecuación les cierra porque generalmente el taller suele ser más económico que comprar - por ejemplo - un respaldo de cama en el mercado.

"Los talleres suelen durar unas tres horas, excepto los de la matera que dura seis. Además de charlas, intercambiamos información de otros servicios y talleres. Conversamos mucho, por eso también la idea es que sea solo para mujeres. Una vez fue un hombre y no fue la misma experiencia", dijo y agregó que, a partir de allí, tanto ella como su hermana sintieron que el taller tenía que ser un espacio femenino, por la dinámica y los temas que allí se tocan; la confianza y la complicidad.

"Tengo alumnas que ya han venido unas diez veces porque les gusta todo este ritual. Hay otras que vienen para hacerle algo a alguna amiga o familiar que no puede asistir. Lo que nos sorprende es que viene mucha gente del interior: Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes. También de General Roca, Villa Regina. Hemos tenido casos de gente de otras provincias como Salta, que viene durante su estadía para visitar a algún familiar", contó entusiasmada.

De Neuquén al mundo

Valeria pasó del hobby a dar clases. De hacerlo en un espacio determinado, a aggiornar su vivienda para mantener el proyecto. A reinventarse e investigar con una socia a volver a acomodarse para continuar camino, de la mano de su hermana. Cuando todo marchaba sobre ruedas, el aislamiento por el coronavirus la asustó. "Yo pensé que era el fin, porque siempre vino gente a mi casa a tomar clases", manifestó. Sin embargo, tiempo después la pandemia le brindó más trabajo y, con el boom de la gente volcada al arreglo de sus hogares y el auge de las redes sociales y los cursos online, comenzó a recibir propuesta para enseñar a personas de otros países como España y México.

Luego de hacer algunas pruebas piloto, y con un poco de miedo ante el desafío de traspasar la pantalla, la emprendedora se prepara para dar ese salto, mientras continúa cosechando amigas en la presencialidad con sus talleres de pintura y de tapizado. "Estamos viendo cómo manejarlo porque tengo mucha gente pidiéndome que lo haga. Tengo hasta una persona en Luxemburgo. No lo puedo creer", exclamó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp-B6-OOXuP%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKXa7GnXAWZAhqTB9AepB0GpnZBDVa8AVWeo0LekZAPrMzf42nJTrzsG93VKznzUsTqIsuDc70WZCABZCrNiKCPuW5Kq8PrSkTA13ZBtXWfZCNiZBBHflchMvkAkjFZBm0YEd0q9tzlmmM4rGFOZAwUaOalzdPCqzLoLY0EmdkKlFG29yqiT5EZCB4ZD View this post on Instagram A post shared by Tapizame Neuquén (@tapizameneuquen)

"A lo largo de todos estos años pasé por muchas situaciones. Tuve muchas alumnas que transitaban alguna enfermedad, algunas fallecieron", dijo con un dejo de nostalgia y tristeza. "Más allá de eso, rescato un montón de cosas como conocer a un montón de mujeres maravillosas con una experiencia de vida increíble. No me veo en otro trabajo que no sea este. Hago lo que amo: sigo pintando, doy clases de pintura de lunes a miércoles y luego me dedico a Tapizame. Hago todo lo que me gusta y además lo vendo", remarcó con alegría.

Más H Valeria Domínguez (4).jpg Claudio Espinoza

"La gente agredece lo que yo doy y que pueda brindarle un espacio para hacer algo distinto. Se sienten cómodas y te lo hacen saber. Eso me hace sentir muy bien. Es muy gratificante tanto para mi, como para mi hermana. Nosotras nos llevamos 10 meses nada más y somos muy compañeras. Estamos felices de trabajar juntas. Siempre fuimos muy unidas, pero esto nos unió muchísimo más", destacó antes de agradecer también a su marido y a su hijo que también colaboran con el proyecto.