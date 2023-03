Las historias de estudiantes extranjeros que eligieron la UNCo para perfeccionar sus estudios

SFP estudiantes extranjeros de la Unco Mexicano (13).JPG Luis Vega tiene 22 años y cursa el cuarto año de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursará algunas materias de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Comahue.

Durante el primer semestre lectivo, el estudiante mexicano cursará materias de Ciencias de la Educación, carrera que se dicta en el sede Cipolletti de la universidad. Vega, quien reside con su familia en la ciudad de Toluca, comentó a este diario que su objetivo era hacer esta experiencia en la Argentina sobre todo por el desarrollo y los avances que ha tenido el psicoanálisis en el país. "Realmente quería venir a hacer este proceso de movilidad en una universidad extranjera y especialmente en Argentina porque es un país interesante para conocer y por el gran desarrollo que viene teniendo el psicoanálisis aquí. Además me llamó mucho la atención que la universidad esté en la Patagonia, una ciudad alejada de la gran capital”.

A pesar de que por su estadía en nuestro país lo obligará a postergar por un año más sus estudios en México -cursa el cuarto año de la carrera-, el estudiante explicó que no quería perderse “vivir esta experiencia internacional”.

Confesó que además de la UNCo evaluó la propuesta que también ofrecía una universidad de la provincia de Buenos Aires. Finalmente se inclinó por la UNCo por los contenidos de las materias que cursará durante estos meses “ya que encontré en ellos un nivel elevado que era lo que yo estaba buscando”. “Además de los diversos enfoques que se dan en la Psicología, me interesó todo lo relacionado al área clínica. Ahora mis objetivos son terminar la carrera, realizar las prácticas y especializarme en Psicoterapia”, explicó. Contó que también toma la decisión "por los buenos comentarios y las buenas experiencias que tuvieron estudiantes mexicanos cuando estuvieron en la UNCo".

Cuando el joven nacido en Toluca llegó a Neuquén le llamó la atención "la estética" que presenta la ciudad y sobre todo los espacios verdes. “Es una ciudad muy bonita, me sorprendió tantas áreas verdes, plazas, parques, paseos junto al río y el sistema de transporte parece ser eficiente. Va a ser una linda experiencia vivir en Neuquén, eso espero”, describió. “No sé si por el estudio me dará el tiempo en estos meses para conocer los ríos y lagos de la Patagonia, de los que me han hablado que son lugares muy bonitos", dijo. También comentó sentirse a gusto en Cipolletti, que cuenta con una residencia universitaria donde vivirá.

SFP estudiantes extranjeros de la Unco Mexicano (10).JPG "Realmente quería venir a hacer este proceso de movilidad en una universidad extranjera y especialmente en Argentina porque es un país interesante para conocer y por el gran desarrollo que viene teniendo el psicoanálisis aquí. Además me llamó mucho la atención que la universidad esté en la Patagonia, una ciudad alejada de la gran capital”, explicó Vega, el estudiante universitario que llegó de México.

El tiempo que le dedica al estudio lo llevó hace algo más de un año a tener que dejar de lado el taekwondo que venía practicando desde hace varios años, incluso participando por la selección nacional de su país. “Estaba muy metido con el taekwondo, el tiempo de competencia era muy fuerte y como me quise dedicar más de lleno al estudio, me terminé retirando aunque me interesaría entrenar a otros para competencias", comentó.

Por último, la charla con Vega derivó al terreno del fútbol, especialmente a cómo vivió el Mundial de Qatar, específicamente el partido en que la selección argentina venció por 2 a 0 a México. Aclaró que no se considera "muy futbolero", sin embargo le gusta ver los mundiales. "Lógicamente quería que México le ganara a Argentina y que pasara la fase de grupo, pero cuando pasó la Argentina quería que fuera campeón del mundo", se sinceró.

Hay 11 estudiantes de la UNCo en otras universidades

Cyntia Olartes, a cargo del área Movilidad Internacional, comentó que son 11 los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue en otras universidades e institutos tanto en la Argentina como en el exterior. Uno de los estudiantes pertenece a la Facultad de Ingeniería y se encuentra en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires; dos pertenecen a las facultades de Humanidades y de Ciencias del Ambiente y la Salud y se encuentran en modalidad virtual con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia; y hay otros 8 estudiantes (Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Médicas, Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de Turismo) que están en diferentes universidades: Universidad de Granada (España) Universidad de la Frontera (Chile), Autónoma de Chile, Universidad de La Rioja (España) y Universidad Austral de Chile. En esos últimos casos, todos son con movilidades presenciales.

SFP estudiantes extranjeros de la Unco Mexicano (1).JPG Enrique Mases, subsecretario de Relaciones Internacionales de la UNCo, Santiago Briceño, Director General de la Administración Académica, y Cyntia Olartes, a cargo del área de Movilidad Internacional.

Cyntia Olartes, a cargo del área Movilidad Internacional de la UNCo, explicó que los estudiantes Internacionales de grado que se incorporan al programa llevando adelante una parte de su formación académica en esta casa de estudios lo hacen durante un cuatrimestre. “Ellos eligen una propuesta académica y el objetivo de esta actividad académica es que al estudiante le sea reconocida en su universidad de origen”, describió. “La universidad de origen del estudiante realiza una evaluación de contenidos y otorga la equivalencia de acuerdo a su sistema de calificaciones (pueden ser notas o créditos). Cuando regresa, esa materia que cursó en la UNCo se incorpora en su rendimiento académico y suma ese valor agregado de tener una experiencia internacional”, describió.

Aclaró que los estudiantes internacionales disponen de todos los beneficios que ofrece la UNCo a cualquiera de sus estudiantes como el comedor universitario, la práctica de deportes en sus instalaciones, residencia universitaria, entre otras. Por otra parte, señaló que el cupo de estudiantes que pueden participar del programa de Movilidad Internacional es entre 5 y 6 por cuatrimestre, por universidad de destino.

Por su parte, Enrique Mases, destacó la apuesta por la internacionalización de la educación que propone la UNCo. Explicó que Movilidad Internacional es una parte del área Relaciones Internacionales de esta casa de altos estudios. “Relaciones Internacionales abarca todo el tema de circulación de investigadores y también la internacionalización de posgrados. Esta universidad que siempre se caracterizó por su carácter publica por el desarrollo de las carreras de grado ahora pone el acento en el cuarto nivel educativo, en el posgrado y en la internacionalizacion de los posgrados y los convenios internacionales y la relación de los diferentes grupos de investigadores”.

Señaló que en la actualidad, la UNCo cuenta con más de 110 convenios internacionales suscriptos con universidades de la Argentina y del exterior.