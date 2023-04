Las imágenes de Jey Mammon en Ezeiza: "Necesito relajar"

Y agregó: “No tengo más nada que decir. Ya dije todo lo que tenía que decir, di las notas que tenía que dar. No tengo nada que decirte”.

Jey Mammon se va del país

La nota de Jay con Baby Etchecopar

Jey Mammon volvió a negar la acusación por presunto abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto durante una charla con Baby Etchecopar que se transmitió en vivo este lunes para Basta Baby, en A24, donde decidió ir a fondo para tratar de despejar todas las dudas.

“Hola Baby, gracias por venir a mi casa”, lo saludó Jey Mammón. “No la produjimos ni la armamos esta nota. Yo cada tanto lo llamo a Jey, le digo: ‘Te admiro’. Nos encontramos en una parrilla y después devino en esto que es una desgracia para el chico, para Jey, para el canal, para todos. Voy a hablar desde ese lugar”, le respondió Baby.

Entonces el humorista explicó: “Lo mismo me pasaba con Rial como con vos. A veces me pasa como espectador de estar a las antípodas. Pero me resultaba interesante para mí y para los que están del otro lado poder tener encuentros con personas que puedan abordarme sin concesiones. No porque un amigo no lo pueda hacer, sino porque la visión del que pueda estar viendo la nota, tenga esa lectura”.

Jey Mammon con Baby Etchecopar.mp4

“Si yo fuera Jey Mammón y vos Baby, ¿qué me preguntarías?”, dijo el conductor. “No sé, es muy difícil esta entrevista para un entrevistador. Así que te dejo”, respondió el cómico. “¿Te considerás que sos un muerto social?”, siguió Etchecopar y la respuesta fue un “no”. “¿En el ambiente del espectáculo considerás que tu carrera está terminada?”, insistió el periodista. “No, en absoluto”, dijo el entrevistado. Y, sobre si existe la posibilidad de remontar su carrera, señaló: “Todo esto es virtual. Hoy me doy cuenta de que es así. Todo esto es virtual. Todo”. “¿El abuso fue virtual?”, consultó Baby. “No, me refiero a los medios de comunicación. El abuso es mentira”, fue la respuesta.

Luego, Jey amplió: “Para mí todo esto, todo lo que tiene que ver con prevalecer en los medios, la fama, ser exitoso o el estar ahí arriba o lo que sea, es virtual. Incluso los vínculos. Algunos me miraban y me decían: ‘Pero sos amigo de todos’. Pero es virtual. Yo no tenía en claro si lo que estaba diciendo lo estaba diciendo a nivel consciente. Hoy siento que es así”.