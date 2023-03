Las mujeres coparon las calles con reclamos por sus derechos

Ese reclamo no fue el único que expresaron las miles de mujeres y disidencias que comenzaron a marchar a partir de las 18 desde el monumento al general San Martín por el centro de la ciudad llegando hasta la Casa de Gobierno. Las consignas, los reclamos, los pedidos, las exigencias al Estado y a los gobiernos se reflejaron en cantos y también en pancartas que incluían también la reivindicación de derechos y conquistas.

Marcha 8M (4).jpg

Ruth Zurbriggen, integrante de la colectiva feminista "La Revuelta" destacó la presencia de miles de mujeres y disidencias a la convocatoria de este año. "Me produce mucha esperanza porque confirma que la organización, que lo colectivo y que la persistencia de la lucha vale las penas y las alegrías que tenemos”. Celebró que los feminismos "vamos atrayendo cada vez más, ese proceso de atracción que es cada vez más importante me genera orgullo, me genera mucho placer y también muchos desafíos”.

En relación a los reclamos expresados durante la convocatoria, Zurbriggen señaló que “la deuda sigue siendo con nosotras y nosotres de parte del Estado y de los gobiernos y no con el FMI, y que hay una deuda profunda con los mecanismos que tiene la justicia” ante los casos de abusos y de femicidios. En ese sentido, señaló que existe "una deuda en relación a los presupuestos para estos temas y pareciera que los gobierno no nos toman en serio los planteos que venimos haciendo”.

Marcha 8M Drone (2).jpg

Por otra parte, recordó las primeras movilizaciones a partir de Ni Una Menos e indicó que "el cambio está en la subjetividad de las mujeres que visibilizan cada vez más los actos de violencia a los que nos someten. Los dispositivos que plantea el Estado siempre son escasos, y tienen que ver con la falta de presupuesto que destinan a estos espacios, contratación que hace de las trabajadoras y precarización a la que las someten".

Por su parte, Julieta Katcoff, integrante del movimiento Pan y Rosas expresó que esta movilización “plantea la necesidad de un pronunciamiento fuerte del conjunto de las mujeres en contra del ajuste por parte del gobierno nacional de la mano del Fondo Monetario que se percibe en recortes para las áreas de Salud, Educación y prevención y atención para las mujeres que transitan violencia".

Marcha 8M (8).jpg

Por ello reclamó el tratamiento y la aprobación en la Legislatura del proyecto para la creación de un Plan de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres. “Exigimos presupuestos para medidas mínimas y paliativas que tiene que ver con la construcción de refugios para las mujeres victimas de violencia. Desde 2015 cuando salimos a las calles con el primer grito de Ni Una Menos decíamos que hay un solo refugio en la ciudad de Neuquén y ocho años después sigue el mismo”. Agregó que el proyecto de Plan de Emergencia incluye un régimen de asistencia económica para aquellas mujeres que dependen económicamente de sus agresores. "Hoy en la provincia el máximo aporte que consiguen las trabajadoras desde el Ministerio de Desarrollo Social es de 40 mil pesos para alquiler y comida. Quién puede alquilar y subsistir con 40 mil pesos en la provincia de Vaca Muerta", expresó.