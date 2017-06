Las obreras textiles repartirán panfletos a la vera de la Ruta 7

"Lo positivo es que estamos en una mediación con los dueños de la frábrica, con el Gobierno de la provincia y con una empresa rosarina que nos compraría nuestros productos. Lo positivo es que el Gobierno nos va a vender a nosotras, a través de un plan de pagos, las máquinas que tenían los dueños, tras cancelarle la deuda", explicó Marina Catilao, delegada de las obreras textiles.

En tanto que lo "negativo" es que sus ex patrones anunciaron en la mediación anterior que tienen el dinero para cancelar las indemnizaciones pero no lo harán en su totalidad. "Ellos aducen que no tienen la totalidad que nos correspondería por indemnizaciones y que estarían en condiciones de pagar aproximadamente sólo un 70% la deuda", sostuvo la delegada.