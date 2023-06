Las organizaciones sociales vuelven al centro: ¿Qué reclaman?

Según sostuvieron, la protesta fue decidida luego de que el gobierno provincial incumplió los acuerdos establecidos, respecto al pago de los salarios de obras, que se deberían haber efectuado el 20, aún no se hace efectivo .

"El miércoles vamos a reclamar porque no nos han pagado, es el tema de todos los meses. De nuevo no se ha pagado, estamos a 27 y no hay novedades", explicó en declaraciones radiales Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Al mismo tiempo, el dirigente informó que los actuales convenios terminan en septiembre y no tienen respuestas sobre las renovaciones. "Queremos saber cómo vamos a continuar, qué va a pasar con estos acuerdos", recalcó.

organizaciones sociales marchan fol Sebastián Fariña Petersen

Fundamentadas en estos reclamos, las organizaciones sociales volverán a las calles luego de haber intentado soluciones a través de intercambios con diferentes funcionarios. Además, indicaron que ven con preocupación que, en las reuniones de transición con el gobierno electo, los temas de agenda social no han tenido ninguna publicidad.

"La idea es congregar a las 9 en el monumento al general San Martín y de ahí irnos hasta la Casa de Gobierno a hacer el correspondiente reclamo para poner de manifiesto ante la sociedad esta situación que, en concreto, no es una responsabilidad nuestra. No es que a nosotros nos gusta salir todos los meses, sino que vamos a defender los derechos que conquistamos y es la única forma para que las autoridades cumplan", aseguró Mauro.

Por último, apuntó: "Si no nos dan una respuesta, tendrán que hacerse cargo de las decisiones y las medidas de fuerza que nosotros tomemos".