Las perlitas de River-Fluminense: el penal no cobrado a González Pírez y Felipe Melo festejando un lateral

Los momentos de zozobra fueron pocos pero muy marcados. Uno de ellos se dio en el complemento, con una jugada en la que el error del árbitro Wilmar Roldán y del VAR, que no lo llamó, lo hizo zafar de un penal muy claro de Leandro Gonzáles Pírez. El defensor tapó un centro con la mano, mientras se arrojaba al piso. El juez se amparó en el hecho de que el futbolista de River tenía el brazo apoyado en el piso, pero no reparó que en su movimiento amplió volumen y evitó una posible ocasión para el rival con un movimiento propio de un arquero, no de un marcador central.

Paradójicamente, el argumento desde el VAR fue el opuesto y le dijeron a Roldán que la mano no ampliaba. Cuando un jugador va al piso dentro del área, sabe a lo que se expone, tanto con sus piernas como con sus brazos. Que no los pueda esconder no es un concepto que absuelva de la sanción y por eso vemos tantos penales, aunque no todos bien sancionados.