Las procesiones de antes: cuando la Avenida Argentina era de tierra

“No podemos caminar, con hambre bajo el sol”, comenzaban a cantar algunas mujeres con voz potente y entonada. Inmediatamente, se improvisaba un coro que acompañaba la letra: “Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y tu sangre, Señor”.

Las procesiones en las décadas del 60 y 70 (supongo que fueron iguales en años anteriores) eran realmente actos de fe y de sacrificio, pero por no tanto por el sentir religioso, sino por los obstáculos que había a lo largo de todo el recorrido.

Todo iba bien, desde la Catedral hasta la Islas Malvinas, la última calle pavimentada hacia el norte. A partir de allí, la Avenida Argentina era un camino de tierra apisonado a fuerza del paso de las máquinas y el bulevar recién se había delimitado con unos árboles debiluchos que desafiaban los vientos del oeste y sobrevivían con el riego solidario de los pocos vecinos que vivían en aquel sector desértico y de un camión municipal que pasaba bastante seguido.

El paso era realmente lento porque las piedras y los cascotes eran enormes y había que mirar bien dónde se pisaba. De esta manera, la procesión tardaba horas en llegar, en medio de un tierral con polvo en suspensión que reducía la visibilidad a unos pocos metros.

“Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor, en la noche brillará tu luz, nos guía la verdad”, rezaba la canción “Hambre de Dios”, que parecía haber estado inspirada en la geografía agreste de Neuquén y en las expresiones solemnes de cada persona que se sumaba a esa acción de penitencia para recordar la detención, crucifixión y muerte de Jesús.

El obispo Jaime de Nevares, recién llegado en estas tierras en 1961, encabezaba la peregrinación junto al inseparable padre San Sebastián y un grupo de sacerdotes que lo acompañaban pacientemente hasta que la muchedumbre finalmente llegaba a la zona más alta.

Desde lo alto, y con las primeras sombras de la noche, el pueblo se veía mucho más chico de lo que era, en medio de una inmensa oscuridad, sin edificios altos y con las pequeñas luces titilantes de las casas y del alumbrado público que brillaban a lo lejos.

Después de la ceremonia, la desconcentración se hacía de la misma manera, tal vez un poco más distendida, pero siempre lenta y polvorienta, acompañada de un gran repertorio de canciones que el incansable grupo de mujeres de la Iglesia se encargaba de cantar a viva voz para recordarle la letra a los presentes.

No me acuerdo hasta qué año concurrí a las procesiones de Semana Santa. Supongo que lo hice hasta que me convertí en adolescente y mi curiosidad por la vida cambió mi atención a cuestiones más terrenales o mundanas.

Pero a la distancia me vienen estos recuerdos, los de tantas familias y peregrinos marchando por la calle de tierra, renovando esperanzas y refugiándose en la fe.