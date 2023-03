Neuquén La Mañana Neuquén Las pulseadas, la disciplina que se abre espacio entre los jóvenes neuquinos

En la escuela, Franco Viale era un pésimo jugador de fútbol y peor todavía en el handball. Eso sí, en las pulseadas imbatible. Y eso que era de los más chiquititos del aula. Pero esta habilidad poco le servía, porque en esa época la lucha de brazos apenas era un juego. No había posibilidad de entrenarse, ni de tomar clases con un profesor, ni de practicarlo con regularidad. No había posibilidad de nada. De yapa, las pocas veces que lo proponía como pasatiempos, sus compañeros de curso le decían que era un “fantasma” y que sólo quería hacerse el macho. Pobre, él sólo deseaba practicar la única disciplina en la que se sentía capaz de competir. Hasta que un día la magia sucedió: hace tres años, en plena pandemia, a través de un vídeo en YouTube se enteró que la lucha de brazos no solamente es un deporte, sino que además está atravesando una especie de boom mundial. Lo supo al instante: se iba a dedicar a esto, aunque no hubiese ni un solo luchador en todo Neuquén.

Ahora Franco tiene 22 años y es el máximo divulgador de las luchas de brazos en la región. Tan de cero arrancó, que tuvo que pedirle a su abuelo que le confeccionase una mesa apta para las pulseadas. También se contactó con Santiago Balsamello (único argentino en consagrarse campeón mundial de esta disciplina), quien se predispuso a ayudarlo y a enseñarle de manera virtual. Con semejante padrino, se animó a crear el grupo “Furia Patagónica” (en Instagram tiene 3 mil seguidores), difundir la actividad a través de las redes sociales, y a llevar la mesa a diferentes plazas. Al principio fueron tres luchadores, después seis, después diez, y hoy (si se juntan todos) son más de 150 los pulseadores neuquinos interesados en este deporte que tiene mucho de fuerza, pero que también requiere muchísima técnica e inteligencia, si lo que se quiere es ser un competidor de elite.

“A mí me encantaba y no tenía dónde practicarlo, así que tenía dos opciones: intentaba difundirlo acá o me mudaba a Buenos Aires”, dice Franco, quien optó por la primera de las posibilidades y se convirtió en un referente: “en Neuquén fuimos los precursores. No había nada, y hoy en día somos el único grupo activo en toda la Patagonia”, asegura con orgullo.