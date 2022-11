Las reacciones en caliente de Tini y del papá del Dibu tras conocer la lista

"El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se sienta orgulloso de cómo llevaremos nuestra bandera", escribió el jugador de Atlético de Madrid en su cuenta de Instagram.

Entre los miles de comentarios que siguieron a la publicación se destacó la de su pareja, Tini Stoessel, más allá de los rumores de separación: "Siento mucho orgullo y felicidad por vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón", le escribió.

También le comentaron varios de sus compañeros de selección: "Y lo que queda por recorrer juntos todavía", respondió Leandro Paredes; Paulo Dybala le dedicó un corazón rojo; Angel Di María, unos "emojis" de aplausos; y el "Dibu" Emiliano Martínez cerró con un efusivo "Vamos hermano".

La reacción del papá del Dibu

Beto Martínez, papá del arquero, le envió un emotivo mensaje a TyC Sports en vivo, revelando cómo vivió el momento en que el DT entregó la nómina definitiva para la cita mundialista. "Te voy a contar algo. Vos hablaste recién de las plazas... Yo entrené a Emi toda la vida en una plaza", comenzó, en un audio que le mandó al Gringo Cingolani.

"Hoy, después de que dio la lista Scaloni, me fui a la plaza donde entrenábamos. Me fui en la mitad de la plaza y me lloré todo. Ver a mi hijo, que está representando a Argentina... Y salió de una plaza. Salió de una plaza", sentenció, emocionado.