Las relaciones de pareja llegan cada vez más al diván

“El conflicto de sostener el compromiso en las relaciones de pareja está muy presente en la problemática que traen los y las pacientes a la terapia”, precisó el psicólogo Ignacio Somoza. Aclaró que no sólo la cuestión de sostener el compromiso se da en las relaciones de pareja “sino también con la carrera, con el trabajo, lo que no significa que no exista gente que mantenga el compromiso en estos aspectos”. En ese sentido, el profesional indicó que existe un conflicto “entre la permanencia en la pareja y las múltiples posibilidades de satisfacer el deseo por otros lados, que está legitimado por la posibilidad de tener una vida más libre en las relaciones”.