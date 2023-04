Las últimas horas de Emmily: drogas, gritos y un brote psicótico

Emmily Rodrigues Santos Gomes - Francisco Sáenz Valiente

Las declaraciones de los testigos que estuvieron en la fiesta se componen por tres mujeres que estaban junto a Emmily y Sáenz Valiente aquella noche: Magalhaes, a quien el empresario de la minería y el agro conocía de “la noche”, Dafne, una joven cubana, y Lía, una mujer argentina, con quien el empresario tenía un vínculo de años.

Las últimas horas de Emmily con vida

Las testigos Lía y Dafne aseguraron que Emmily había consumido tusi, cocaína y marihuana de un porro armado que la propia víctima llevaba en su cartera.

Lía decidió dejar el departamento cuando la situación se salió de control. “No sé qué le pasó a esa chica. Tuvo un cambio, una transformación, una transición. Veo que a Emmily le cambió la cara, los ojos, todo”, detalló la testigo argentina.

En la misma declaración, Lía relató que la joven brasileña “empujó a Francisco, él no dice nada cuando lo empuja. Francisco le dice ‘ya está, ya está, ya te descargaste', y Emmily se va para la cocina... Tuve miedo, percibí que algo malo había, un ambiente raro. Yo pensaba que Emmily podía ir a agarrar un cuchillo, no sé y pensaba que había que estar con ella, no había que dejarla sola”.

Emmily Rodrigues Santos Gomes modelo brasileña

Y agregó: “En ese momento Emmily estaba en una actitud sospechosa, me miraba de reojo, como que medía mis movimientos. Como nadie me daba una explicación, yo fui y la encaré, le pregunto qué había pasado. Ella me contestó: ‘¿Vos quién sos? A ver, ¿cómo te llamás?’ Me lo dijo furiosa, con una voz de monstruo, con los ojos para afuera".

En ese sentido, la testigo expresó que sintió "miedo": "La chica estaba como en El Exorcista, no sé, me dio un re miedo, pensé que iba a agarrar un cuchillo y nos iba a matar a todos, encima arriba de la mesada había un cuchillo. Vi el vaso de vidrio en su mano y eso me alarmaba... En ese momento me puse adelante del cuchillo para que ella no lo agarre”.

Luego, Lía enfrenta a Rodrigues, mientras Magalhaes y Sáenz Valiente intervienen y ayudan a calmar la situación. “Seguía con su cara transformada, no era la chica hermosa que había llegado a la madrugada. Mirá que yo no le tengo miedo a nada, soy re creyente”, cerró Lía.