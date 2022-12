Las vacaciones mega vip de Maru Botana y sus hijos

Por eso, no fue una sorpresa para nadie cuando en sus redes sociales, la reconocida chef argentina compartió un video en donde mostró sus recientes vacaciones que compartió junto a su pareja y sus hijos.

"Amo estos viajes con los chicos, hasta me rio sola de mi, de verme casi como una más que como una madre. Es como que me relajo tanto y me voy de tema, que solo disfruto y disfruto", escribió la mediática cocinera junto al video.

Además de tener un merecido descanso, la cocinera organizó este viaje familiar para poder despedirse de una de sus hijas, que se irá a vivir al exterior por un tiempo.

"Justo este viaje fue la despedida de Lu, que se va a Hawái unos meses. Y me costó, pero toda la adrenalina, energía y locuras que vivimos y hablamos son esos momentos que quedarán grabados para siempre", escribió la cocinera.

"Este es mi lema, vivir a pleno mi familia, y que todo lo demás siga girando. Pero este viaje pasa a ser uno más de esta colección de inolvidables regalos para mi corazón", cerró el escrito Maru Botana, que obviamente se llenó de comentarios de sus seguidores mandando buenos deseos tanto a ella como a su familia por el final de año.