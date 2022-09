Las vueltas de la vida: descendió con River y hoy busca el ascenso con Belgrano

El atacante surgido en Defensa y Justicia arribó al Pirata cordobés a mediados de 2021 y desde entonces se convirtió en un jugador importante dentro del equipo conducido por Guillermo Farré, otro de los grandes protagonistas de aquel 26 de junio de 2011.

bordagaray.jpeg Fabián Bordagaray arribó a River en enero de 2011.

"Esta camiseta me hizo sufrir, la pase mal. Pero, desde que llegue dije que iba buscar el objetivo de que esta camiseta me devuelva felicidad y que me haga pasar bien con esta clase de gente y este buen club y lo estamos logrando, estoy muy feliz por eso", declaró Bordagaray el pasado lunes, luego de que el Celeste derrotara 3-0 a Defensores de Belgrano por la jornada 33 de la Primera Nacional.

Belgrano de Córdoba lidera el campeonato con 70 puntos, ocho más que su principal perseguidor, Instituto. El Pirata puede ascender a la Liga Profesional de Fútbol el próximo domingo en caso de que le gane a Brown de Adrogué. De no ganar, también podría conseguir el objetivo si la Gloria deja puntos ante Temperley.