Lautaro Acosta fue denunciado por violencia de género

"Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita", describió y agregó: "Una vez llegó a amenazarme con una cuchilla blanca de carnicero que teníamos en casa y me la ponía en la panza, me rompía la ropa, me la escupía y pateaba. Yo iba a la pieza de Beni (el hijo) y me tapaba con la frazada al lado de él para que tenga un poco de compasión, (...) pero no pasaba, me venía a buscar y me sacaba de los pelos hasta nuestra habitación de nuevo arrastrando".

image.png

Según el mismo testimonio de Ludmila, la agresión también era verbal: "Me decía que todo lo que yo hacía estaba mal, que no servía para nada, que era poca cosa y que él me salvó la vida, que me sacó del barro. Me decía que, si yo hacía o decía algo, me iba a matar, a mí y a mi familia".

El posteo incluye un pedido de ayuda y afirma: "Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos a dejado en la calle. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es. Es violento hasta en la cancha, lo demuestra en cada partido. No doy más". La mujer pide una "medida cautelar urgente". La causa está a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira en la UFI 17.

La relación entre ambos duró siete años y dejó un hijo en común. Antes de esta denuncia pública, la expareja viene en una mediación económica en la que todavía no se pusieron de acuerdo y donde intervienen los abogados de las partes y la justicia.

En Argentina, la Línea 144 brinda atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional.