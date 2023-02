Le donaron colchones infestados con chinches al Refugio Cura Brochero

Dijo que el refugio tiene una capacidad para 35 personas y que actualmente alberga a unas 30. Recordó que el refugio se fue transformando en un hogar de día. Ahora las personas en situación de calle o con consumos problemáticos se quedan las 24 horas.

El refugio es atendido íntegramente por voluntarios y que cuentan con profesionales para brindar talleres y con el acompañamiento del Ministerio de Salud. En el caso de quienes tienen problemas de consumo, “son asistidos por profesionales Salud, que también aporta la medicación". Agregó que "continuamos con ese tratamiento, hacen talleres de convivencia, hasta hace poco tenían un vivero. Los acompañamos en ese proceso hasta que puedan insertarse laboralmente, con su familia, algunos deciden volver a sus lugares de origen”.

Las donaciones se reciben en la sede del Refugio Cura Brochero, en Echeverría 140, en el barrio Villa María, donde antes funcionó la Fundación Seno. O bien comunicarse al 2995119809.

Estadísticas

Luego de darse a conocer los datos parciales del Censo 2022 sobre personas en situación de calle, donde de las 55 en la Patagonia, siete eran de Neuquén, los obispos manifestaron su desacuerdo.

Zimmermann señaló que había escuchado esa cifra y que no se corresponde con la que ven los voluntarios. “En este momento tenemos 30 personas en nuestro refugio, también está el refugio del Estado. Personas en situación de calle hay muchas. Si dan una vuelta por Neuquén van a encontrar personas en situación de calle”, aclaró.

Al tiempo que hizo la salvedad de que hay algunos que prefieren seguir con esa decisión de estar en la calle y no quieren estar en una institución. “Lo eligen como modo de vida, pero hay otras personas que no tienen donde estar, que son excluidos de sus familias y de la sociedad. No puedo decir un número, pero tenemos 30 personas ya sea porque no tienen donde vivir o por un consumo. Tenemos requerimiento todo el tiempo, todo el tiempo nos golpean la puerta para pedirnos ayuda”, aseguró la coordinadora del refugio.

Detalló que la gran mayoría es oriunda de Neuquén, aunque también hay del resto de la provincia y un porcentaje menor que llega desde afuera con una expectativa de trabajo que no alcanza a conseguir. “Vienen con dinero que con el tiempo se esfuma y no tiene dónde estar, no tiene cómo volver y recurren al refugio”, señaló.