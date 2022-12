Le formularon cargos al hombre que mató brutalmente a una perrita

Desde la Fiscalía informaron que, como medida de coerción, el imputado tendrá prohibido salir del país durante cuatro meses . A su vez, se impuso que deberá presentarse todas las semanas en la sede de la comisaría local y no podría establecer ninguno tipo de contacto con la denunciante y su grupo familiar.

Según la teoría que investiga el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el pasado 11 de diciembre cerca de las 9.30 de la mañana. El denunciado transitaba a alta velocidad por una calle de Junín de los Andes cuando embistió a la perrita. Luego, se dio a la fuga sin asistir al animal, que se quedó ladrando. Según la denuncia, el hombre regresó minutos después y agredió al can con golpes de puño, patadas y con una piedra, lo que terminó por provocar la muerte del can.

La denuncia y el escrache en Facebook no tardó en aparecer. "Este malnacido las va a pagar, no lo vamos a dejar en paz. Con todo lo que hizo . Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hay una denuncia hecha por parte del grupo Lihuen. Todavía no sabemos si la dueña, quién vive en el mismo barrio , hizo lo que corresponde: denunciar semejante maltrato", manifestó una joven desde Facebook, haciendo alusión al grupo local que trabaja en el rescate y adopción responsable de perros.

Asesinan a una perrita contra el piso.mp4

Horas después, vecinos de la ciudad viralizaron la foto y el nombre y apellido de presunto asesino. En el mismo posteo contaron que la perrita se llamaba Insi y que el domingo por la mañana se escapó de su casa. "Lamentablemente se encontró con la muerte en manos de este asesino porque después de atropellarla la golpeó hasta matarla a plena luz del día, sin importarle nada. Hubo una persona que se metió, pero fue amenazado y está internado", señala la publicación.

Como Junín de los Andes es una ciudad pequeña, los vecinos identificaron con rapidez al agresor y lo buscaron para tomar fotografías de su auto, que estaba abollado en el lugar del impacto. Aunque el hombre se trasladó a un paraje cercano, muchos juninenses iniciaron un escrache a través de las redes sociales para presionar a la Justicia, que terminó por formular cargos por maltrato animal.

El juez de garantías fijó un plazo de cuatro meses para que la fiscalía concluya la investigación.