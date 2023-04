Le hackearon el teléfono, le sacaron plata y un préstamo por $700 mil

Una vecina de 78 años de Cutral Co fue estafada luego de que le hackearon el teléfono. Los delincuentes le robaron más de 30 mil pesos y sacaron un crédito por 700 mil pesos a su nombre . El Departamento de Delitos Económicos ya investiga el hecho.

Un nuevo fraude telefónico ocurrió el último lunes por la tarde, cuando una mujer atendió una llamada a través de la red social WhatsApp y un hombre se presentó como representante de Tarjeta Naranja. “Le refirió que, al ser clienta de vieja data, había sido beneficiada con un premio de gran monto y ella decidió cortar la llamada en virtud de que no le creyó", informó en el parte policial emitido este jueves por el comisario Marcos Mazzone.

No obstante, ese mismo día la mujer fue a un supermercado a realizar compras con su tarjeta de débito del banco Nación, pero cuando la cajera intentó cobrarle comprobaron que no tenía fondos. “Ella le aseguró que no podía ser, ya que por lo menos tenía 30 mil pesos en la caja", describió.