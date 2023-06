En su relato, sostuvo que todo transcurría normal hasta que vio a una persona chocando a otras y de un momento a otro se posa sobre el borde del andén y se tira. "Así que arrojé mi mochila y empecé a correr, mientras que algunos gritaban y pedían auxilio", indicó el penintenciario.

Ante esta situación desesperante, el agente señaló que justo estaban entrando las formaciones a la estación: "En eso, vi que, a lo lejos, venía un tren. Como no podía pasar por el tumulto, decidí saltar a la fosa. Llegué hasta la persona y le dije que era una locura, que cómo iba a hacer eso. Él era de contextura muy grande y no sé de dónde saqué la fuerza, pero logré agarrarlo de los hombros y lo levanté".

Policía salvó a un hombre que se arrojó a las vías

"Con la adrenalina, me había olvidado completamente del tren, hasta que escuché su bocina. No había forma de salir de las vías, si no era por el andén, así que acerqué al hombre hasta allí y personal de Trenes Argentinos y de la Policía Federal lo levantaron y, después, me sacaron a mí", continuó.

Luego de haberlo salvado, ambos fueron atendidos en la estación. El hombre que se arrojó fue trasladado hasta el hospital más cercano, mientras que el policía pudo irse por sus propios medios a su casa.

"Yo estaba uniformado y conozco la responsabilidad que implica llevar esta vestimenta. Si hubiera estado de civil, también lo habría hecho", enfatizó Bergara.

Para tener en cuenta: Las guardias de Salud Mental en los hospitales Heller y Castro Rendón atienden las 24 horas, mientras que la del Bouquet Roldán y los hospitales de Centenario y Plottier, lo hacen de 8 a 20. Línea de Prevención del Suicidio (Argentina): (011) 5275-1135. Línea de contención en salud mental (Neuquén): 2995358191