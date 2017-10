Le negaron el trasplante porque es un chico pobre

Se trata de Fernando Almeida, quien estaba internado en el Hospital de Pediatría Juan Garrahan de Buenos Aires donde, finalmente, le dieron una angustiante noticia a su familia: no puede recibir el corazón de un donante porque las condiciones socioeconómicas de indigencia en su hogar no son aptas para un paciente de alto riesgo. “Teniendo en cuenta el diagnóstico, la condición social y familiar, se concluye que el paciente no reúne criterios para ingresar en la lista de trasplante cardíaco del Incucai”, sostuvo el informe del organismo que se encarga de llevar adelante el proceso de donación de órganos. Con ese triste diagnóstico, las autoridades del Garraham le dieron el alta y Fernando y su madre regresaron a Corrientes sin ninguna solución: su vida depende del corazón con el que nació y que padece de una miocardiopatía dilatada por influenza B.

“Soy una madre de siete hijos y mi esposo es albañil, pero en mi casa ni tenemos un baño instalado. Todos mis chicos duermen en la única habitación que hay”. María Elena Mamá de Fernando, el chico que necesita un corazón

María Elena, madre del niño, relató que vive en una precaria vivienda de una sola habitación con sus siete hijos y sin un baño instalado con agua potable, condiciones de higiene consideradas no aptas para un paciente de alto riesgo trasplantado.

“En Buenos Aires nos explicaron que debíamos conseguir otro lugar para vivir para que pueda ser trasplantado”, declaró la mujer.

Roberto Jabornisky, quien fue director del Hospital Pediátrico de Corrientes hasta hace seis años y uno de los médicos que atendió a Fernando antes de que el chico sea derivado al Garraham, explicó: “A estos chicos la pobreza no sólo les quita futuro, también les quita posibilidad de tratamiento y atención. Su única opción es volver a Corrientes para que lo miremos morir. Así de duro, así de simple, así de fuerte”, dijo el doctor.

Corrientes

Una provincia que está en caída libre

“Es entendible que el Comité de Evaluación del Incucai considere que hay otras personas con mayores probabilidades de supervivencia”, dijo el médico Roberto Jabornisky. El caso de Fernando ocurre en Corrientes, donde la pobreza subió en el primer semestre de 2017 al 40% de la población, de casi 1.250.000 habitantes, siendo la tercera provincia del país con mayor porcentaje de indigencia, según el último informe del Indec. Corrientes tiene, además, la tasa más alta de mortalidad infantil: 13,3 por cada mil nacidos.