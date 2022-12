Le quemaron su camioneta y le robaron herramientas de trabajo por $6 millones

Todo ocurrió el martes por la noche, cuando Eduardo Fiori, la víctima y dueño de la empresa DVTech Neuquén, se encontraba descargando algunos objetos en su lugar de trabajo en Montevideo al 600. "La dejé de culata, entré, me demoré unos 5/10 minutos y cuando volví ya no estaba", contó la víctima a LU5 .

La desesperación pronto se hizo presente; Eduardo denunció de inmediato el robo y recurrió a sus redes sociales para pedir ayuda para encontrar la camioneta con sus insumos. Sus colegas del rubro no dudaron en ayudarlo a compartir la información y pronto todos estaban alertas.

camioneta robada quemada (1).jpg

"Recorrimos todos los barrios y ayer (miércoles) me entero por Facebook que estaba en Cuenca XVI", lamentó el hombre.

Su hijo fue el encargado de acercarse al lugar y corroborar que se trataba de su Renault Master, la cual habían no sólo vaciado y abandonado, sino incinerado en un sector baldío. Sólo quedaba una carcasa dañada de lo que había sido su camioneta de trabajo.

Eduardo indicó que la pérdida mayor no es su camioneta dado que estaba asegurada. No obstante, no es el mismo caso para sus pantallas, que hasta el momento no aparecen y no sólo implican una pérdida millonaria sino que además son el objeto primordial para cumplir con los eventos para los cuales lo contrataron de acá hasta fin de mes.

"Me preocupan más los compromisos tomados, esta fecha es clave para eventos y si nadie tiene como para que yo alquile, la verdad que estamos a dos manos para ver como cumplir con todo", expresó.

Respecto de los responsables, la víctima confió que hay videos de cámaras de vigilancia que registraron el momento del robo y ya fueron entregados a la Policía, por lo que espera que la investigación llegue a buen puerto y se puedan recuperar sus pantallas.