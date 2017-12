Le quiere saltar al cuello

Llena de likes

“Hace poco me siguió un actor de Los Ángeles... Intercambiamos un par de conversaciones por Instagram. ¿Se acuerdan de la película Crepúsculo? Bueno, el que hizo del lobo. Hoy en día, todo el mundo sigue a todo el mundo... Fueron mensajes por las historias, me mandó una carita, pero no fue nada”, confesó Orina en Los Ángeles de la mañana.

Algo que la cantante no contó es que el actor estadounidense le pone “likes” a cada rato y la llena de mensajes por Instagram.

Se aburrió

Por otro lado, Oriana se refirió a la separación con Serrano y dio a entender que el youtuber fue quien terminó la relación. “Nunca vas a ser amigo de tu ex, no creo en eso. Soy bastante determinante, si cortás no quiero ser tu compañera, ni amiga ni nada. Pero no terminaron mal las cosas. ¿Si me fue infiel? No, o por lo menos no lo sé. Pero según él, no”, aseguró Ori. De Brito agregó: “Bueno, se aburrieron”. Y ella retrucó con risas: “Yo no me aburrí”. “Bueno, se aburrió Julián”, cerró el periodista, y ella asintió tímidamente.