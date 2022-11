Dos motochorros armados le robaron la bici a un vecino cipoleño cuando se dirigía a su trabajo. Lo amenazaron y él la entregó, para luego resguardarse atrás de un árbol. "Tenía miedo de que me disparan igual", expresó, indignado con la situación.

"Eran dos chicos que iban en una moto, creo que una 110 cc color blanco. Tenían las caras tapadas. Uno de ellos se bajó, me apuntó con un arma y me dijo que le diera la bici. Como me estaba amenazando, se la entregué, pero la tiré al piso", expresó.

Bici robada

Luego, Carlos se fue y se resguardó atrás de un árbol. "Vi que me seguía apuntando y tenía miedo de que me disparara. No sabía qué hacer. La levantaron como pudieron y se fueron para la zona que está atrás del hospital", expresó.

En cuanto a la bicicleta, contó que sus hijos se la regalaron hace tres años aproximadamente para que pudiera ir a trabajar. Es rodado 29 y color naranja flúor.

Finalmente, el damnificado indicó que no está seguro de realizar la denuncia policial, ya que no tiene la esperanza de poder recuperar su único medio de transporte. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales pueden ser de mucha ayuda al identificar objetos robados publicados a la venta, por lo que apelan a la solidaridad de la gente.