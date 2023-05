"Creemos que fue dentro del curso, sospechamos que alguno de los mismos compañeros pudo haber sido, porque si no quién... Es una maldad lo que hacen, aún no tiene acompañamiento terapéutico y lo usa para comunicarse conmigo por si pasa cualquier cosa", explica indignada Mercedes, su mamá en diálogo con LM Cipolletti.

Si bien la denuncia ya fue presentada en la subcomisaría 79 de las 1200, la mujer se muestra resignada. "No creemos que vaya a aparecer. Del colegio ni nadie se hacen cargo con el argumento de que no dejan llevar celulares pero les explico que es especial el caso", agrega contrariada. Y razón no le falta...