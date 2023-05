Le robaron la bicicleta a un jubilado, un vecino la rescató y se la devolvió

Los efectivos policiales y se llevaron al ladrón detenido a la comisaría. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona y rápidamente se viralizó.

"La señora me dijo 'le roban la bici' y cuando me asomé ya se había ido. De la nada se ve un tumulto, que fue cuando estos dos chicos lo voltearon de la bici y lo tiraron al piso", relató en diálogo con la prensa local el jubilado, quien debió recurrir a los medios en un intento desesperado por recuperar su bicicleta.

El ladrón no pudo escapar y concretar el robo, pero la Policía le comunicó que aún no podían devolverle el rodado por "protocolo", a pesar de que el hombre de 78 años insistió en explicar que tenía problemas en una pierna y no podía caminar más de una cuadra. "Empecé a discutir porque los policías se querían llevar mi bicicleta y yo les pedí por favor que no lo hicieran. Con eso me muevo a todos lados, voy al supermercado, a hacer compras, para mí es primordial".

No obstante, la situación terminó bien y el hombre recuperó su bicicleta este lunes, aunque aclaró: "Me dieron muy poca pelota. Era imposible recuperar la bici. Que falta el papelito, el papelote. Me acompañaba una periodista y cuando prendió la cámara, apareció todo y al rato se hizo fácil".

Por su parte, el joven que detuvo al ladrón expresó cómo vivió el hecho: "Vi que se bajó con dificultad de la bicicleta. Y el ladrón estaba ahí, me percaté y lo fui a buscar. No hago artes marciales ni nada, sólo juego al fútbol. Pero el instinto me llamó a hacer eso".