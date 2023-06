Le robaron tres veces en un día y sospecha de los vecinos

"Me siento violado. Se llevaron todo lo que encontraron. Tengo que arrancar de nuevo porque no me dejaron ni una herramienta de mano”, describió el hombre sobre el desafortunado momento que está atravesando.

"Me arrebataron 20 años de trabajo. Estoy totalmente parado desde el miércoles. No tengo herramientas. Amigos y colegas me han ofrecido herramientas", se lamentó el herrero.

dueño taller herrería robo Córdoba Ariel, dueño del taller de herrería en Córdoba que sufrió tres robos en 24 horas.

El hombre que fue víctima de reiterados hechos de inseguridad aseguró que en el video que quedó registrado por las cámaras pudo identificar a los ladrones y son vecinos del barrio.

Además, contó que se comunicó con la Policía y les señaló quiénes fueron los delincuentes que ingresaron a su propiedad, pero le contestaron que no pueden hacer nada al respecto.

“Son vecinos. Viven a muy pocos metros de acá", insistió y agregó: "Pasan, me miran y se ríen. Saben que son inmunes”.

Luego, se quejó por las demoras que hay en las comisarías para realizar las denuncias. “Intenté hacer la denuncia cuatro veces y no puedo por la cantidad de cola que hay”, concluyó.

Un episodio similar en Santa Fe

Un hecho de características similares ocurrió el pasado 8 de junio cuando ladrones entraron a robar dos veces en la misma noche a una pastelería de Santa Fe.

La indignante secuencia se produjo durante la madrugada y comenzó alrededor de las 3 en el momento que un delincuente arrojó un elemento contundente y destrozó la vidriera del local. Luego ingresó y sustrajo todo el dinero que había en la caja, para finalmente darse a la fuga.

Pero eso no fue todo, ya que minutos antes de las 5 apareció otro delincuente, que aprovechó la ruptura de la vidriera, y también accedió al comercio y se llevó un horno microondas, cubiertos, además de tortas y alfajores.

El hecho provocó indignación en el propietario del negocio quien afirmó: "esto es tierra de nadie". "Esto que estamos viviendo es una locura. La bronca que uno siente es gigantesca. Somos una empresa familiar, de trabajo y ahora resulta que también tenes que convertirte en policía, aprender a hacerte tu propia seguridad. Ya no basta con poner rejas o alarmas. Nada alcanza", indicó muy enojado.