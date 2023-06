Le rompieron el vidrio y robaron $400 mil de la camioneta

Los delincuentes le llevaron una mochila con 400 mil pesos en efectivo más papeles del negocio y su billetera personal con todos sus documentos. "La gente que estaba ahi me dieron la patente, es bastante nueva, AD. Un muchacho me dijo que uno bajó del auto, rompió el vidrio con el puño, manoteó la mochila, se subió al auto y se iban a ir, pero como estaba cargada, iban a volver pero que ahí ellos se acercaron y los ladrones escaparon", relató Yesica.

Como debían esperar a la llegada de los policías aguardaron en el lugar. Al cabo de casi dos horas, se acercaron dos oficiales a pie a tomarles los datos, pero les dijeron que tenían que acercarse a la Comisaría Segunda para radicar la denuncia correspondiente. Indignada por haber estado allí esperando sin poder hacer nada mientras los delincuentes, de los cuales ella tenía los datos de la patente escapaban, se dirigió a la comisaría.

"Me dicen que tomara asiento y alguien me iba a tomar la denuncia. Después una muchacha me dijo que subiera y, yo aún esperanzada, le doy todos los datos esperando que hicieran algo, pero la chica se reía. No se porqué. Ahí le digo, pero tenés los datos, porque no van a buscarlos y me dice que no, que ahora el caso pasa a Investigación porque supuestamente el auto ya tenia pedido de captura", explicó la comerciante que no salía de su asombro por la falta de respuestas. "No recibí ninguna respuesta de nadie. Fui para que me tomaran el pelo", aseguró.

Luego contó que como ya tenía los datos de la patente, consultó en un par de lados e incluso con algunos policías y fue así quien era el propietario y hasta dónde vive. "La propia policía me dijo quien era y que no lo iba a recuperar nunca más", sostuvo.