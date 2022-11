Le rompió el corazón: por qué Daniela cortó con Thiago en Gran Hermano

Daniela cortó con Thiago.mp4 Daniela dejó a Thiago cuando recién empezaban su relación y el joven de La Matanza está desolado.

Para Thiago fue una sorpresa que Daniela le dejara. Pero tanto dentro como fuera de la casa había dudas sobre los motivos de la joven para acercarse al participante de 19 años, bastante más chico que ella. “Es un niño. No me quiero enganchar porque voy a terminar mal. Mi relación anterior fue con un señor y es lo mejor que me pasó. No quiero retroceder con un niño“, le había dicho Daniela hace unos días a Romina.

Por eso cuando aceptó el "pico" sugerido por del Moro y dijo que el apasionado beso de Thiago le "voló la cabeza", pocos fueron los que le creyeron el amor repentino. En las redes y en los rincones de la se casa habló de que Pestañela, como la llaman los televidentes, se había pegado al joven matancero para evitar estar en placa.

No hizo falta mucho tiempo para que ella misma les diera la razón. Pasada la gala de nominación empezó a hacerle planteos de todo tipo a Thiago, algo que al participante le disgustó y se lo hizo saber. Entonces Daniela volvió a aprovechar la situación para cortar la incipiente relación. sorprendido, Thiago le contó a Agustín y Marcos lo que había pasado.

"Estábamos bien... Ella me empezó a hablar y yo le empecé a decir las cosas me molestaban y me dijo: 'Bueno, sabés qué, es mejor que termine acá antes de que me enganche más'...", relató Thiago. Mientras tanto, en la otra habitación, Daniela lloraba frente a Romina. "Soy una forra conmigo misma. Hace un mes y una semana vengo cuidando esto con todo mi corazón para que Thiaguito no se enganche conmigo. Y yo tampoco quería ilusionarme y engancharme", dijo asegurando que la relación se terminó.