Le sueltan la mano

Como si eso fuese poco, ahora canal Trece entró en guerra con la Chiqui. Según trascendió en los pasillos del canal, hay mucho enojo de los directivos por el escándalo que se desató y algunas áreas no quieren que sus figuras concurran al clásico programa que hace 50 años conduce Legrand. De acuerdo con lo publicado en el sito Tele Bajo Cero por ahora no es una bajada terminante, pero ya el área de noticias decidió no “prestar” a sus figuras por ahora para concurrir al ciclo. Quienes seguirán el mismo camino con sus estrellas serán América y Telefe.

Una opereta

Lilita Carrió, diputada por Cambiemos, dio su punto de vista sobre el momento que pasa Mirtha y aseguró que la diva se equivocó al prestar su espacio. Además, la diputada sostuvo que lo sucedido podría tratarse de una “operación” contra el Gobierno. “Eso no se hace”, dijo en un principio Carrió en diálogo con CNN en Español. Luego, agregó: “Seguramente la señora forma parte de estas operaciones de inteligencia”.

Por su parte, Gabriela Michetti defendió a la conductora de los famosos almuerzos: “Ella (por Legrand) puede no saber lo que va a decir la persona, yo creo que no hay que echarle la culpa al que conduce un programa”. Y continuó: “Una persona que está diciendo algo sin una sola prueba para decir (Jaitt), que está difamando a personas que tienen un muy buen nombre en la sociedad, eso es terrible”.

Natacha Jaitt fue a declarar sin pruebas y se fue corriendo

Un papelón. Así se puede resumir la visita de Natacha Jaitt a Tribunales, luego de vincular a varios famosos con el abuso de menores que se investiga en el mundo del fútbol.

Tras ser citada por la Justicia, la mediática se presentó junto a su abogado y se quejó por el poco tiempo de antelación con el que la llamaron a declarar. En ese sentido, además de no presentar ninguna prueba, Natacha sólo se limitó a decir que ella nunca hizo referencia al periodista Carlos Pagni en sus acusaciones: “Yo no hablo de Carlos Pagni, dije C.P., hablo de Carlos Pérez, por lo tanto, no respondo en relación de Carlos Pagni”, aseguró ante el fiscal Federico Delgado. En el acta de la declaración se dejó constancia de que el acto concluyó “tras la huida de la deponente sin que la oficial del piso la frenara”.

¿Una cama?

Luego Jaitt se descargó furiosa en su cuenta de Twitter y explicó que le “estaban haciendo una cama”. “Ahora sí se les pudrió el rancho, manga de siniestros mafiosos”, fue el mensaje. Es que según la conductora radial, no sabía que estaba siendo citada como testigo a partir de una denuncia en su contra que realizó el periodista Pagni, sino que ella quería declarar sobre la red de pedofilia en torno al escándalo del club Independiente que denunció en la mesa de Mirtha.

“Fui a declarar por los chicos. Me encerraron por una mentira mafiosa a favor de Pagni, Vera y Delgado. Me salvó una mujer policía sacándome por la Villa 31”, escribió en Twitter acompañada de un video.

Jorge Rial la mató a la mediática y la trató de mentirosa

Luego de que Jaitt se presentara ante la Justicia, Jorge Rial le dedicó unas duras palabras y defendió al periodista Carlos Pagni. “Carlos hizo lo que había que hacer. Cuando te ensucian tenés que salir a denunciar, la tenés que llevar a la Justicia y ahí se ven los valientes y los cobardes. Perdimos tiempo dándole bola a esto. No sirve para nada. Todo lo que dijo es mentira”, dijo un molesto Rial en Intrusos. Luego se refirió al ciclo de la diva: “Lo de Mirtha fue nada más y nada menos que una opereta. Quién la hizo, Mirtha tiene que ver, Nacho tiene que ver, lo agarraron de boludo, no lo agarraron de boludo, no lo sé. Pero fue una opereta. Y yo tengo miedo que haya sido para desviar la atención”.

Horas después, Rial compartió en Twitter una foto de la declaración de la morocha sin borrar sus datos personales tales como su número de documento, su domicilio y hasta el número de su teléfono celular. Sin quedarse atrás, la morocha redobló la apuesta al publicar, también en Twitter, el teléfono celular del conductor. “Así que publicaste mi celular, sorete mal padre, sin vergüenza, que pagó a la SIDE para que no salten tus tramoyas con Cristóbal López, y yo tengo hijos propios que cuidar y no pago jugadores de inferiores que novien (sic) con mi hija como vos hacés @rialjorge ATIENDAN A ESTE HJDPTA acá 11 2626-2222”. En otro tuit Jaitt fue contra Mercdes Ninci: “Eu, acá también tienen a la cómplice de ‘edofilia que public mi cel y datos privados MERCEDES REVUELVE BASURA NINCI 1565175445. ATAQUEEEEEEEEEEEEEN #ConLosChicosNO”.

