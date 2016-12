Le usaron el palco

La causa por la que Maradona le inició la guerra a su ex esposa está en manos de la Justicia de Estados Unidos.

La guerra entre Diego Maradona y Claudia Villafañe tiene un nuevo capítulo y esta vez tiene que ver el palco que el ex futbolista tiene en La Bombonera. “Es una vergüenza que Claudia Villafañe ingrese a mi palco sin mi autorización. Ella me estafó y me robó. ¿Me pregunto quién la dejó entrar sin mi permiso?”, escribió Diego en Facebook.

Es que Claudia fue a ver el partido que disputaron Boca y Colón, junto a Gianinna y Benjamín, al palco del Diez.

El hecho había pasado desapercibido, hasta que Gianinna compartió una foto de Benjamín cuando Carlos Tevez le firmaba la camiseta. Este fue el gran detonante, dado que muchos portales salieron a contar que el acercamiento del pequeño al jugador de Boca le traería problemas con su padre, Sergio “Kun” Agüero, fan de Independiente.

La diseñadora se vio obligada a salir de desmentir los trascendidos y explicó: “Ben tiene la suerte de que su abuelo materno tenga un palco en el club de sus amores”.

Conocidas las declaraciones, el Diez averiguó quiénes ingresaron junto a Gianinna al palco y se enteró de que su ex esposa había tenido acceso. Eso provocó su furia y lo llevó a publicar ese “picante” mensaje en las redes. Aparentemente, culpa a Gianinna de haberla dejado entrar y esto será motivo de una nueva pelea entre ellos, ya que hace poco se habían distanciado porque él la tildó de “put...” y “traidora” por acercarse a Verónica Ojeda.

Por un tuit: El Diez tomó conocimiento de lo ocurrido por una publicación de su hija.

¿Culpa a Gianinna?: Este podría ser el fin de su relación, ya que antes el Diez tildó a su hija de “put...”.