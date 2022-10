Le vaciaron la cuenta sueldo a otra médica neuquina

Laura Otaño, quien trabaja en el Centro de Fisiatría y Rehabilitación Madre Teresa de CMIC Salud, explicó que el 5 de octubre ingresó al homebanking de su cuenta bancaria para realizar una operación. Cuando ingresó apareció en la pantalla un cartel que decía que se cerraba o expiraba la sesión. Cuando quiso volver a ingresar le apareció otro cartel que indicaba un error en la clave y que para mayor seguridad le iban a mandar un mensaje de texto a su celular con una clave alfanumérica . “Esa clave alfanumérica no la ingresé nunca. Después quise entrar desde mi celular al homebanking y ya no pude hacerlo porque tenía bloqueada la clave. Decía que por una cuestión de seguridad del banco tenía que ir a un cajero a cambiar las claves del homenbanking”. La mujer estaba por salir de viaje por lo que dejó ese trámite para su regreso.

En ningún momento la trabajadora de salud pensó que estaba siendo víctima de una estafa. “No me llamó la atención lo que me estaba pasando cuando ingresé al homebanking, no me pareció que era una estafa", expresó.