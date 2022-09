Lejos de la política, Brian Lanzelotta apuesta a un nuevo proyecto

Lanzelotta explicó que el lugar está inspirado en el mundo del boxeo. “La gente se acerca y se va conforme. Apostamos a seguir creciendo. Yo estoy haciendo el curso de barbero, me falta poquito, de hecho, ya realicé mis primeros cortes. Los invitamos a todos a que vengan porque está atendido por sus dueños. Hacemos corte, sacamos fotito y cantamos”, cerró sobre su nuevo negocio, ubicado en Villa Ballester.

Seis años pasaron de su ingreso en la casa de Gran Hermano y Brian quiso dejar atrás su imagen de mayor exposición y apostar a otro proyecto. Es por ello que dejó atrás la política donde supo postularse como candidato a primer concejal por el Partido Federal, pero no tuvo suerte.

“La idea de lanzarme como candidato a concejal surgió hace algunos meses, a raíz de la búsqueda para la vacuna para mi hermano y las personas discapacitadas. Me contactó Miguel Saredi, el presidente del Partido Federal, y tuvimos varias reuniones. Me fui dando cuenta de que él piensa y quiere lo mismo que yo para la gente de mi barrio. Me ofreció la oportunidad de ocupar un lugar en las listas”, señaló ilusionado en 2021 a TN.