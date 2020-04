Leo Montero se enojó con Susana y la tildó de vieja

La primera en pegarle a Su fue Nicole Neumann que la trató de “irresponsable”. Y ahora se sumó Leo Montero que fue muy filoso. “Es una antigüedad comprar perros, no compren perros... no devuelvan perros comprados como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso, eso no se hace. Los perros no son un buzo que si no te gustan, los devolvés”, disparó el conductor en un segmento de su programa llamado “Pocas Pulgas”, que está dedicado a encontrarle hogar a los animales a través de la adopción.