Leo Sbaraglia contó cuál fue su experiencia cuando usó Tinder

En cuanto a su labor como actor, Sbaraglia fue consultado sobre la posibilidad de volver a la tele y protagonizar una tira, recordando que nunca más lo haría nuevamente. “Es cierto lo que me pasó. Pasa que yo era muy chico. Pero no es por hablar mal de Clave de Sol porque fue una manera hermosa de empezar y uno no se tiene que pelear con eso. Había hecho La noche de los lápices y después fueron tres años de Clave de Sol, y me veo ahora y veo que en muchas escenas estaba como tapándome. Yo estudiaba teatro desde los 12 y me fascinaba, quería ser como Alfredo Alcón. Y cuando arranqué a hacer el programa sentía que no estaba preparado. Pablito Rago, la mayoría de los chicos venía laburando, y estaban mucho más cancheros”, respondió el actor.

Y hablando de Clave de Sol, le preguntaron acerca de si existió la posibilidad de abandonar ese rol. Y respondió un poco desde su costado como padre y recordando un apodo particular. “Yo la veo a mi hija hoy, que tiene 16 años, y es un momento en el que está llena de dudas. Está lleno de complejidades, cuestiones de la propia identidad. Inclusive de la sexualidad. Son años donde vas conformando tu identidad. El primer año de Clave de Sol me la pasé dándome golpes en el sentido de que no daba pie con bola. De hecho, los técnicos y los cámaras me decían Maderaglia. Me decían que era mejor que el metal porque la madera es un material noble, se puede tallar tranquilo con un cuchillito” recordó el actor de 52 años.

Luego recordó el rumbo que tomó su carrera cuando llegó a los 20 años. “Me ofrecieron seguir laburando en la tele como de galán. Y ahí dije que no. Porque sentía que necesitaba parar la pelota y volver a formarme. Un poco como pasa en la carrera de muchos chicos que empezaron de muy jóvenes. Peter Lanzani es el primero que se me viene, que es un actor delicioso”, contó Sbaraglia.

Más adelante habló un poco acerca de ser padre de una adolescente de 16 años. “Y... todo te enseñan. Me parece que nosotros siendo más grandes hemos vivido más vidas, más etapas. En principio creo que a pesar de todo lo sórdido y lo terrible que va pasando, hay algo en lo que vamos mejorando. La mujer no podía votar hasta hace algunos años. Y cuando observás a las nuevas generaciones tenés todo para aprender ahí”, respondió Sbaraglia y luego agregó: “Yo creo que el cambio más grande en la Argentina es la gran diversidad de la percepción de la sexualidad. Me parece que hay algo ahí que les da a los más jóvenes esa posibilidad de pensarse y construirse con mucha más libertad. Y al mismo tiempo, te produce inevitablemente un reflejo que te da la posibilidad de desarmar un montón de cosas y volverlas a abrir. ¿Viste que uno a medida que va creciendo parece que se fuera cerrando?”.

El actor también habló de su experiencia con la aplicación para citas, Tinder. “No sé por qué, pero me bloquearon. Fue un momento en el cual quise ser una persona normal. ¿Por qué no puedo probar? Pero me duró muy poquito”, comentó, recordando el episodio en el que le bloquearon la cuenta ya que desde la aplicación pensaron que se trataba de un tercero haciéndose pasar por Leo. Además, aclaró que gracias a esa plataforma conoció a una persona que “hoy en día es una gran amiga”.

Por último, el actor reveló que no anda noviando pero que “anda con ganas” y remató con un “¿a quién no le gusta? Siempre me preguntan eso”.