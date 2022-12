¿Les cobrarán una tasa a los turistas en Villa La Angostura?

La iniciativa de cobrar una ecotasa a los turistas que pernoctan en Villa La Angostura generó posiciones encontradas. Sobre todo porque los hoteleros no quieren saber nada con que sus negocios sean los responsables de recaudar el tributo.

A su vez, el secretario municipal de Turismo, Diego Gramajo, sostuvo que se trataría de un impuesto al turista "que ayude con los servicios y mejoras que no se pueden lograr como Municipio". Consideró también que la iniciativa se evalúa para mejorar la calidad del servicio turístico que se brinda en la localidad.

Villa la Angostura es una de las ciudades que florecieron tras las restricciones de la pandemia con el boom turístico. Villa la Angostura es una de las ciudades que florecieron tras las restricciones de la pandemia con el boom turístico.

Sin embargo, los hoteleros y gastronómicos no están para nada de acuerdo en cobrarle una ecotasa a los turistas, principalmente porque no quieren ser el ente que recaude los fondos derivados del impuesto, tal como lo planteó el secretario de Economía.

En diálogo con LMNeuquén, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de la localidad, Martín Suero, comenzó diciendo que nunca fueron consultados al respecto y desconocen totalmente el proyecto. Pero desde ya que no está de acuerdo el sector con la ecotasa. "No corresponde que los hoteles habilitados tengan la obligación de recaudar para el Municipio. No queremos tener esa responsabilidad ni esa sobrecarga sobre nuestros empleados", manifestó.

San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Pehuenia tuvieron ocupación casi plena. San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Pehuenia tuvieron ocupación casi plena.

Tampoco está de acuerdo en recargarle la tarifa del hospedaje. "Impacta en la economía del pasajero", acotó Suero. Por consiguiente, consideró que el Municipio debería buscar otras alternativas, otros medios, para recaudar dinero. Y propuso la idea de implementar el estacionamiento medido para aquellos que estacionen en la avenida principal de la villa. "Nosotros tenemos esa propuesta y ya lo hablamos con el secretario de Turismo. Se va a analizar", comentó.

De los Ríos había manifestado que la ecotasa que implementó Bariloche les allanaba el camino porque es una idea que está funcionando, y "las cosas que funcionan hay que copiarlas tal cual". Pero Suero advirtió que Villa La Angostura es una plaza diferente. "Primero, somos hoteles pequeños, ni grandes ni de cinco estrellas. Y la mayoría familiares, diría que el 90%. No somos hoteles de cadena, de gran envergadura", aclaró.

Expectativas para el finde largo

Más allá de la polémica, el sector hotelero y gastronómico se prepara con mucha expectativa para el finde largo que arranca este jueves. "Creemos que el nivel de ocupación rondará el 80%", evaluó el referente.

A poco del inicio de las vacaciones de verano, agregó: "El índice de reservas es muy alto para enero, febrero y marzo. Por lo tanto, se recomienda que el pasajero reserve con mucha antelación para que no venga a Villa La Angostura y se encuentre con la sorpresa de que ya no más lugar".