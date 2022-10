Les pidieron "un rescate" para recuperar su camioneta robada

"Andaba mi hijo por calle Yrigoyen al 700, fueron unos 10 o 15 minutos que se bajó y cuando salió, no estaba más", relató.

A partir de esto, realizaron la denuncia por el robo inmediatamente en Comisaría Primera y los efectivos iniciaron las tareas investigativas correspondientes. En ese contexto, se pidieron los registros de cámaras urbanas y de vecinos del sector, pero las imágenes no resultaron útiles ya que la calidad no colabora para identificar a los autores.

Lo cierto es que uno de los factores más llamativos es que el hijo del matrimonio, que manejaba la camioneta, bajó con las llaves de arranque, por lo que es un gran interrogante cómo la arrancaron los delincuentes.

Por recomendación de la Policía, la familia también se volcó a las redes sociales para pedir colaboración ubicando el vehículo; subieron fotos, brindaron características de la Ford S10 y sus números de contacto para recibir cualquier dato. Aunque esperaban que esto ayudara, hasta el momento, sólo les ha traído más angustia.

"Nos advirtieron que fueramos cautelosos y estemos atentos a los oportunistas", reconoció Danissa que les indicó la Policía. Y la advertencia no fue errada.

El domingo por la mañana, el primero en recibir un llamado extorsivo fue su marido, quien no pudo establecer mucho diálogo con el presunto ladrón antes de que le cortaran la comunicación. "El martes me llamaron a mí y me dijo 'Señora, ¿usted es la dueña de la camionera? ¿Qué va a hacer con la camioneta? ¿Tiene intención de arreglar o la mandamos a Buenos Aires?'", contó a LU5.

Como la propietaria se encontraba en pleno dictado de clases, no pudo tampoco hablar mucho y pronto, le cortaron. El accionar hace pensar que en realidad no se trata de los verdaderos ladrones, sino problamente de otras personas intentando aprovecharse de la desesperación de la pareja.

A casi una semana del robo, la camioneta sigue sin aparecer, por lo que Danissa y su marido continúan pidiendo difusión y colaboración.

La camioneta es una Ford S10 color gris plata, doble cabina y polarizada salvo una de las ventanillas del lado del acompañante. La patente es EFY 673.