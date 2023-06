Les robaron 80 colmenas a dos productores de Las Ovejas

Los productores afectados, en un hecho sin precedentes en la zona por lo que se sospecha de delincuentes foráneos, son Blas Garrido y Fernando “Colo” Valdez, quienes poseen sus apiarios ubicados en cercanías del pueblo. Los productores denunciaron ante la Policía y se mostraron tristes e impotentes por la lamentable situación que están atravesando pero a su vez en un tremendo “espíritu de hermandad” con el resto de los compañeros productores de la localidad y de la región levantaron su voz de alerta y prevención para que esta ola de robos no se siga replicando.

“Algo importante para remarcar sería que las autoridades tomen intervención en este tipo de delito debido a que la actividad es muy complicada, ya que no se cuenta con ningún tipo de ayuda. Los que llevamos adelante este tipo de emprendimientos lo hacemos todo por esfuerzo propio”, relató con angustia Blas Garrido en contacto con LM Neuquén , quien se dedica hace unos 10 años a esa actividad y tiene un emprendimiento familiar.

Garrido fue el primero en denunciar el último sábado 17 de junio. “Concurrí al apiario y pude observar que me habían sustraído 29 colmenas, las cuales todas estaban con alza y nuestra idea es difundir este lamentable hecho para ver si se recauda información o de alguien que sepa algo o también para evitar que esto siga ocurriendo”, confió el apicultor sobre su colmenar, ubicado en cercanías del puente de Cura Mileo, a siete kilómetros antes de llegar a Manzano Amargo. "Solo me dejaron 5 colmenas", sostuvo Garrido, quien además tiene otras dos apiarios.

Un segundo robo más grande

Mientras la noticia del robo de las primeras colmenas se viralizó en las redes sociales el sector apícola se volvió a convulsionar en la tarde del lunes cuando otro reconocido productor denunció el robo de 50 colmenas de un apiario de su propiedad llamado “El Apicultor”. Se trata de Fernando “Colo” Valdez, quien se dedica a la actividad desde hace unos 20 años en sectores cercanos al pueblo de Las Ovejas.

“Para nosotros es un momento triste porque ya hace más de 20 años que nos dedicamos a esta actividad y lo que significan 20 años en una actividad privada que conlleva muchísimo tiempo de dedicación y esfuerzo. Nos hemos capacitado mucho para estar donde estamos para que hoy nos pase esto”, explicó Valdez.

Apuntó además que “es muy triste que hoy esté pasando esto, sobre todo en esta zona y a nosotros que somos pequeños productores. Sinceramente estamos pasando un momento complicado, porque la situación económica es complicada y los materiales tienen un costo muy elevado. Empezar hoy con la actividad apícola es bastante difícil”.

robo colmenas 3.jpg

Reina la incertidumbre

Tanto Garrido como Valdez no pueden precisar con exactitud el día en que se produjeron los robos, ya que al ser “temporada baja” no se visitan con mucha regularidad los apiarios. “Por lo general hacemos recorrido, pero en este tiempo entre una cosa y la otra que van surgiendo no había podido ir. Lamentablemente ayer cuando decidimos ir a mirar las colmenas nos encontramos con este suceso que es de vandalismo terrible, la delincuencia está a flor de piel en todos lados y para uno es triste porque tantos años de trabajo, tantos años de esfuerzo se fueron”.

Ante la triste situación que les toca atravesar y más en el día de hoy que se celebra el día del apicultor en la Argentina, Valdez señaló que confían en recuperar sus colmenas a través de la investigación policial y de la información que pueda aportar la comunidad. "Les agradezco a todos los que me llamaron y mandaron un mensaje. Eso también me deja una satisfacción tremenda porque demuestra como uno viene actuando con otros compañeros”, sostuvo el apicultor.

Por otro lado, apuntó a que los delincuentes no serían de la zona y que las colmenas "están siendo trasladadas hacia otro destino pero obviamente hubo complicidad de gente del lugar". Es que, según opinó Valdez "es gente que sabe del tema, que conoce, porque trasladar una colmena de abejas no es tan sencillo. Obviamente tuvieron que hacerlo con equipos, con trajes, calculo que fueron 3 o 4 personas”.

Por último algo esperanzado relató que “creo muy importante poner en conocimiento a los demás apicultores y si en algún momento alguien aparece vendiendo colmenas o materiales es importante saber de dónde vienen y quienes son. Dios quiera que podamos resolver esto, no por una cuestión de las pérdidas sino una cuestión que nos ayude a evitar que sigan pasando este tipo de cosas en nuestro pueblo y en la región”. Ante cualquier información, solicitaron comunicarse, con total reserva, a los teléfonos: 2942-696470 (Colo Valdez) o 2942-417115 (Blas Garrido).