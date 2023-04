Les robaron el sueño del viaje y los ahorros invertidos: los testimonios

En la región, tras conocerse el pedido de captura internacional de Mario Gerardo Berra Rojo, un ciudadano mexicano acusado de estas estafas a gente que contrató viajes a Europa, Oriente Medio y otros destinos por más de diez millones de dólares, comenzaron a conocerse detalles de la ola de damnificados.

Hay grupos de estafados en las redes sociales y se multiplican los casos a través de WhatsApp que ya han formalizado las denuncias ante la Justicia, Defensa del Consumidor y áreas de Turismo de Nación.

Alicia es una vecina cipoleña que, junto a tres amigas, de Cipolletti y Neuquén, contrataron la empresa de Turismo Felgueres en época de pandemia.

En los primeros días de mayo iban a disfrutar de un paseo de casi tres semanas por ciudades paradisíacas, por lo cual además ya habían reservado hoteles y vuelos de cabotaje, comentó la mujer.

“En el 2021 pagamos el viaje, una amiga se sumó después y lo pagó casi 5.000 dólares, no eran viajes baratos. Tuvimos oportunidades de viajar, pero tuvimos que posponer, en mi caso estuve con problemas de salud. Y ahora íbamos a viajar en marzo, pero nos dijeron que no por terremotos en Turquía, pero se ve que ya estaban en problemas”, narró.

estafados 2.JPG

La fecha se pasó para que el 4 de mayo, rumbo a Turquía y Egipto, 22 días “todo incluido”.

“Ahora nos quedamos con las ganas. A mí primero me shockeó, pero uno trata de ir saliendo. Hicimos denuncias, todo y ahora esperando a ver qué pasa. La Fiscalía se está encargando, uno tiene la esperanza de poder recuperar algo, pero nos cayó como un balde de agua fría”, señaló Alicia.

Una jubilada de Roca vivió también el cimbronazo en carne propia. Según comentó, ya había cancelado dos viajes y su pérdida superó los 8.000 dólares.

“Desde 2021 tengo pagado el viaje a Grecia y Turquía. Me convencieron para adelantar otro a Tailandia y Dubai y me metí y también lo terminé de pagar. Invertí lo que tenía y ahora no lo puedo creer. Viajé con ellos en 2020 y fue espectacular. Te sentías seguro, estaban encima tuyo, fuimos con coordinador”, contó la vecina roquense. “Apenas me enteré, mandé mensajes por todos lados, nunca contestaron. Hice todas las denuncias a Defensa del Consumidor de la Nación, a la Policía Federal, delitos informáticos y formo parte del expediente de la Fiscalía. Pasamos las 2000 denuncias, pero veo muy poca chance de recuperar lo perdido”, se lamentó.

“Nosotros compramos en marzo del año pasado para que sea nuestra luna de miel el paquete Turquía/Egipto. Supuestamente viajábamos en marzo de este año, hasta que nos llamaron para postergar por los terremotos y ahora salió todo esto. Alguien me puede decir cómo se realiza la denuncia”, se preguntó un joven matrimonio a través de los grupos en redes sociales.

“Me enteré por la tele”

Juan Bautista Ocampo junto a su mujer, ambos de Bariloche, también fueron estafados por Felgueres, según denunciaron.

“En septiembre del 2022, junto con mi mujer contratamos Turquía y Egipto. Pagamos 8.000 dólares, fuimos a Buenos Aires, conocimos las oficinas, increíbles, llenas de gente y ahora este desastre”, contó.

“Lo insólito, y el nivel de caradurez de estos tipos, es que allá por mediados de marzo, como estábamos complicados por una construcción que estamos haciendo, habíamos desistido de hacer el viaje. Entonces nos pusimos en contacto y estábamos esperando que nos devuelvan lo pagado. Hasta último momento me mandaron los comprobantes”, dijo. “Mirando la tele me enteré que estábamos cocinados. Hay gente de San Martín de los Andes también, todos caímos en esa agencia”, se lamentó Ocampo.

Una vecina de Loncopué que también canceló su viaje “en junio de 2022 con un dólar a 147 pesos”, explicó que perdió todo. Es jubilada y “por publicidad que vimos en la tele, familia que ha viajado, contratamos esa empresa y todavía no puedo creer. ¡La bronca que tengo! Iba a Turquía y Egipto, era para mayo. Una amiga me contó y hay mucha gente desesperada, indignada”, aseguró.

>> Cómo fue la operatoria

Hasta ahora hay casi dos mil personas damnificadas, de diversos puntos del país, con un perjuicio de más de diez millones de dólares y 290 millones de pesos.

Ayer se conoció que la justicia argentina solicitó la captura internacional de Mario Gerardo Berra Rojo, acusado de presuntas estafas a personas que contrataron viajes a Europa, Oriente Medio y otros destinos por más de diez millones de dólares.

Entre los damnificados hay personas de diversos puntos del país. El Ministerio Público Fiscal anunció este martes, a través de su página web, que el 9 de abril pasado Berra Rojo habría dejado el país con destino a Chile.

Hasta ahora hay 1.967 personas damnificadas que contrataron viajes a Grecia y Turquía, entre otros destinos.

Según la investigación, la empresa Turismo Felgueres (o Luxury Travel Corp S.R.L, de acuerdo a su razón social) ofertaba viajes de lujo a destinos tales como Turquía y Grecia a precios muy atractivos.

fueron estafados por agencia de turismo.jpg

Las personas adquirieron paquetes turísticos o pasajes aéreos, los cuales abonaron en dólares estadounidenses o su equivalente en pesos argentinos. Sin embargo, al momento de viajar, se vieron impedidas de hacerlo, ya que no se habían emitido los pasajes o contratado los alojamientos, entre otros motivos.

El caso tomó trascendencia pública cuando, el pasado fin de semana largo, con motivo de la Semana Santa, cientos de viajeros quedaron varados en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en la localidad bonaerense de Ezeiza, sin poder abordar los aviones a los destinos contratados. Además, intentaron comunicarse con la empresa pero no obtuvieron respuesta alguna.

Dada la cantidad de personas damnificadas, la fiscalía inició la investigación penal correspondiente en orden al delito de estafas reiteradas. Además, a fin de facilitar el acceso a la justicia, crearon específicamente la dirección de correo electrónico fiscalia56caso75549.2023@gmail.com, para que las víctimas pudieran efectuar, por esa vía, las presentaciones y denuncias relacionadas con esos hechos.