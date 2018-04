Y luego aclaró: “No digo que está bien o mal, pero sí creo que está bueno que cada persona sea libre y pueda hacer lo que quiera. El amor es universal, yo sé que suena tan tonto, pero es así, te podés enamorar de cualquier persona”.

“No sé si soy lesbiana, o si me gustan las mujeres, o si soy bisexual”, reveló la cantante

Abierta

Oriana, quien tiene 2,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, confesó días atrás que “re saldría con una mujer”. “Las personas cuando se enamoran se enamoran de la esencia de una persona. Yo creo que hoy en día la sociedad está más abierta a las posibilidades de probar todo”, explicó Oriana.

“Che, pa”

Luego la sensual morocha confesó que el tema ya lo habló con sus padres: “Me surgió la duda, pero no porque me pasara con una persona en particular. Lo re hablé con mis papás, le dije a mi papá: ‘che, pa, creo que me gustan las chicas’. Igual soy joven, todavía no sé, pero re saldría con una mujer”.

Sobre este punto, la modelo hizo referencia su video musical “Stay or run”, donde se la puede ver besando a una chica. “Entiendo que hay muchos jóvenes que no la tienen y que es mucho más difícil para ellos tratar estos temas. Por eso está buenísimo desde mi lugar hacer un video donde me beso con otra mujer, como para decir que está okey, que no pasa nada”, concluyó la modelo.