Leticia Esteves: "Con Figueroa vamos a ganar las elecciones"

- ¿Cómo quedó parado Juntos por el Cambio ante estas divisiones que se dieron en Neuquén?

- Lo que hubo fue una visión distinta de lo que queremos para la provincia. Estamos convencidos desde el PRO que para cambiarle la vida a los neuquinos hay que ganar las elecciones. Y hoy los candidatos que tienen esa posibilidad son Marcos Koopmann, que representa la continuidad del oficialismo y las políticas que el sector Azul del MPN nos trae, y el otro es Rolando Figueroa. Y hemos decido sumarnos a su equipo en un armado muy amplio, trabajando ejes de gobierno y nos parece que así se solucionan los problemas. Teniendo una propuesta amplia en todas las localidades y sumando y ampliando la base de votantes, que es lo que necesita JxC a nivel nacional. Y vamos por muy buen camino.

- ¿Qué respuestas tienen a las críticas de que apoyar a Figueroa es participar de una interna del MPN?

- Rolando tiene una adhesión fantástica con los votantes del MPN y su vínculo con el partido nadie lo puede negar. Pero hay muchas fuerzas políticas acompañando. No jugamos la interna del MPN, eso se pudo hacer el año paso y no sucedió. Lo que conformamos es un armado muy amplio, con una impronta fuerte del MPN pero acompañada de muchos partidos. Me parece que hay candidatos que no tienen propuestas con intención de ganar y que lo único que encuentran para salir en los medios es criticar a personas que hasta hace un tiempo atrás eran aliados y compañeros de militancia. Espero que esos candidatos señalen lo que se hace mal. En la provincia suceden cosas graves como lo del TSJ, que logramos revertirlo. En JxC somos los que defendemos las instituciones y la independencia de poderes y sorprende que haya dirigentes de este espacio que hayan guardado silencio. Hay opositores que se sienten cómodos con las maniobras del oficialismo. Nosotros somos realmente oposición y que queremos cambiar todo esto.

- ¿A qué maniobras se refiere?

- A lo que se intentó hacer de que Evaldo Moya repita la presidencia del TJS, contrario a lo que marca la normativa. Y era la persona que iba a presidir la junta electoral, alzamos la voz y logramos que asuma Soledad Gennari y no lo que intentaba hacer el oficialismo que ocurriera.

Leticia Esteves con zocalo

- Con relación a la justicia, hay una presentación del PRO y otros espacios para que no se pueda utilizar el sello de JxC de parte de la fórmula de Cervi y Taylor. ¿Qué esperan que ocurra con este tema?

- Que la justicia provincial tenga la misma postura que la federal. Esto ya se ha dado en otras elecciones, como en el 2021, que la CC-ARI decidió jugar por fuera y nosotros no pudimos llevar el sello de JxC y usamos Cambia Neuquén. El sello hay que preservarlo porque nos identifica a nivel nacional. JxC está compuesto por cuatro partidos y si uno no está no se puede llamar así. Lo vamos a defender en la justicia, nos parece importante y vamos a estar atentos a lo que se resuelva para que se falle en el mismo sentido. Hay candidatos que no tienen mucho para mostrarle a la gente y prefieren hablar de proscripción cuando no es así.

- ¿Esperan por una definición de los dirigentes nacionales de JxC sobre a quién apoyarán en Neuquén?

- Horacio Rodríguez Larreta ya lo ha hecho, dijo que acompaña lo que los dirigentes locales decidan y si nosotros decidimos ir con Figueroa nos van a acompañar. Lo mismo que Macri y Bullrich. Lo hacen permanentemente, aunque no lo expresen de manera pública.

- ¿Qué proyecto proponen para la provincia?

- Va en línea con lo que venimos planteando en la Legislatura. Transparencia a la hora de elegir candidatos, entendemos que ficha limpia tiene que ser ley, lo acompañó el MPN en el Concejo pero en la Legislatura dicen que es inconstitucional. Este año vamos a dar esa batalla para que aquellas personas que están condenadas por delitos de corrupción no puedan estar en las listas. La transparencia es fundamental, todavía estamos esperando que nos expliquen qué paso con la estafa de los planes sociales. Tolerancia cero a la corrupción será un tema y también una propuesta fuerte para una baja impositiva, dado que aliviar la carga tributaria hace que la gente se anime a invertir más, entendiendo que el sector privado es el motor de la economía. Todo está consensuado con Figueroa.

- ¿Confían en ganar el 16 de abril?

- No tengo dudas que vamos a ganar las elecciones porque se siente en la gente. Hoy no importa el aparato, la gente perdió el miedo a votar, el sistema de boleta electrónica ayuda, la gente entiende que el poder lo tiene al momento de entrar al cuarto oscuro. Se va a animar algo distinto, a una persona como Rolando y que tiene capacidad de gestión. La gente está cansada de un modelo azul del MPN que está agotado.