Levantaron el corte en Portezuelo Chico y van a mediación

La comunidad decidió levantar el corte, en la noche del jueves, que mantenía desde el martes de esta semana en los accesos del yacimiento Portezuelo Chico, próximo a Cutral Co.

La comunidad radicó una denuncia esta semana por incumplimiento de parte de la empresa Oilstone, que opera desde hace 15 años en Portezuelo Chico, del acuerdo al que habían llegado por mediación el 5 de septiembre de 2022. Acusan a la empresa de no haber realizado la remediación del suelo. En el escrito presentado en fiscalía se indica sobre el tratamiento de desecho que “el derrame de líquido permanece, los caños tubing no fueron reemplazados, se pusieron abrazaderas y sieguen perdiendo”.

Sin embargo, desde la compañía explicaron a este medio que las tareas fueron realizadas y aceptaron la instancia de mediación.

Gentileza Confederación Mapuche de Neuquén

El lonco aseguró que “lo primero que queremos es que paguen por los daños que hicieron con la contaminación de la tierra. Hace rato que vemos ese derrame de crudo. En julio también lo denunciamos”.

Además, reclaman a la empresa que repare los caminos que son destruidos por el continuo pase de transporte pesado, como así también de la provisión de agua para los animales. Indicaron que los bebederos y tanques australianos estaban vacíos porque el agua no llega a la comunidad. Alegan que es una forma que tiene la empresa de castigarla por las medidas de fuerza que iniciaron ayer.

“Tuvimos cuatro mediaciones y no hemos llegado a nada. No se cumplió, por eso tomamos esta decisión de cortar todo, para que nos escuchen. Ojalá que podamos tener una solución para no tener que llegar a un nuevo corte”, agregó Purran.