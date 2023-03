Levantaron el corte de Vista Alegre y retomarán mañana

Reclamo en ruta Vista Alegre.mp4

"Necesitamos el asfalto que una Vista Alegre Sur con Vista Alegre Norte para garantizar la mejora de la conectividad y que el servicio de transporte sea nuevo y eficiente", lanzaron.

Mónica, una de las manifestantes, precisó en LU5 que, debido al crecimiento poblacional, sufren la "falta de trabajo" así como deficiencias en los servicios básicos como luz, agua, gas y cloacas. También se refirió a problemas en el servicio de transporte público. "Tenemos recorridos no asfaltados, entonces la empresa nos manda los últimos colectivos, que se rompen y no tenemos un buen servicio", explicó y sumó: "No tenemos ambulancia, no tenemos médico permanente, tenemos dos veces por semana ocho turnos, no tenemos Cuartel de Bomberos".

La mujer puntualizó que los cortes se que realizaron este lunes desde las 5 hasta el mediodía fueron en el Dique Ballester, mientras que sobre la Ruta 151 bloquearon el paso de los vehículos petroleros que se dirigen a Vaca Muerta.

"Estamos cansados de la negligencia. Parece que no existimos para los gobiernos. La problemática viene desde hace mucho tiempo y a nadie le importa", se quejó Mónica, quien dijo que los reclamos fueron trasladados al intendente, Daniel Ridao, pero que "es un municipio de segunda que no tiene dinero para hacer las obras".