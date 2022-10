Liberan al conductor que atropelló y mató a un alumno en Puerto Madero

El conductor de 20 años fue indagado el sábado ante el juez de instrucción Mariano Iturralde y aseguró que Thiago Samuel Corpus, el niño fallecido, se le apareció "de repente" frente al vehículo y que no lo pudo esquivar.

El automovilista afirmó que no circulaba a alta velocidad por Avenida de los Italianos al 600 y que el niño se le apareció de repente, por lo que no tuvo posibilidad de esquivarlo.

Incluso, algo que declaró y también coincide con las pericias, es que el chico cruzó por mitad de cuadra queriendo alcanzar al grupo escolar de la escuela secundaria número 54 de San Francisco Solano, ubicada en el partido bonaerense de Quilmes, con la que había concurrido a ese lugar para visitar la Reserva Ecológica de Costanera Sur.

El juez Iturralde antes de resolver le había corrido vista, es decir, le pidió opinión a la Fiscalía y también a la familia de la víctima que se presentó como querellante. De hecho, la defensa de Garbini había pedido de manera automática la excarcelación del conductor.

El padre de la víctima

Desconsolado y sin poder creer lo que pasó, el padre de Thiago rompió el silencio y acusó a los docentes: “Les entregué vivo a mi hijo”.

En contacto con la prensa, relató el último contacto que tuvieron con su hijo. “Tipo una de la tarde nos mandó fotos. Estaba disfrutando un montón”, recordó Alberto en la puerta de la casa de la familia, para luego relatar lo peor. “Casi cuatro de la tarde me van a buscar y nos llevaron a una comisaría de Puerto Madero. Nos preguntaron qué hacíamos acá y desde la escuela no decían nada. No nos dieron ninguna explicación”, dijo.

“Después, para colmo, estábamos en la comisaría y vino el jefe de la policía, que quería hablar con nosotros. Nos dijeron que un auto lo atropelló y lo mató al instante. La policía nos explicó que una camioneta a toda velocidad lo atropelló”, sostuvo el padre del chico, quebrado por el dolor.

Luego, entre lágrimas agregó: “Quiero justicia, ¿por qué no lo cuidaron? Era mi único hijo varón. Él fue a una excursión y estaba contento por ir”.