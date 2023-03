Liberan la Avenida: Gobierno y organizaciones buscan llegar a un acuerdo

Las organizaciones sociales resolvieron concurrir al encuentro con el Gobierno provincial, luego de que se liberó el depósito de los salarios adeudados hace dos semanas. Desde este miércoles a las 10 llevan adelante diversos piquetes a lo largo de toda la Avenida Argentina, desde la Avenida Mosconi (ex Ruta 22) hasta la calle Doctor Ramón.

Cerca del mediodía se conoció la convocatoria por parte del ministro de Desarrollo Social de la Provincia, pero aún no se había realizado el pago, por lo que los referentes habían manifestado que mantendrían la posición en la Avenida. Sin embargo, cerca de las 13 aparecieron los fondos y decidieron levantar los piquetes, aunque permanecen en las veredas mientras se concreta la reunión.

Ante esto, el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, dijo a LMNeuquén que "no tienen problema" en levantar los piquetes, mientras el Gobierno haga el depósito correspondiente de los salarios adeudados a los trabajadores, que debían haber cobrado hace dos semanas. Finalmente esto ocurrió a las 13.

Soledad Urrutia, referente del CTEP, dijo a LMN que "concurrimos a la reunión con la gente apostada en las veredas, vamos a ver que respuestas nos da el Gobierno provincial con los reclamos, si estos no nos satisfacen volveremos a los cortes".

Las organizaciones sociales reclaman la continuidad laboral de 440 puestos de trabajo en la construcción, la incorporación de al menos otras 500 personas más, y un aumento salarial de acuerdo a la inflación. También solicitan el aumento en las partidas que reciben para asistir a los comedores y merenderos sirven la comida a cientos de familias carenciadas de la ciudad.

Ante estas demandas, Chapino afirmó más temprano que desde la cartera se cumple con los acuerdos que se establecen en las mesas de negociación: “La provincia, desde que se firma un programa, ha cumplido. Ahora pedían refuerzo alimentario y les dijimos que sí”.

En relación a los reclamos de puestos laborales, explicó que “nosotros, en Desarrollo Social, no damos puestos de trabajo, damos capacitaciones, alimentos. En el tema de trabajo les dijimos que no y ellos están con esa metodología que 'nos dicen que no, entonces cortamos'”.