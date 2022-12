Liberman fue tildado de "panqueque" por bancar a Scaloni y salió al cruce

En su momento, una gran mayoría estuvo en desacuerdo con la postura de Chiqui , principalmente por la inexperiencia de Scaloni. Mientras algunos prefirieron guardarse su opinión sobre el ex jugador de Newell's y Estudiantes de La Plata, hubieron otros que no tardaron en destrozarlo .

Uno de ellos fue el periodista deportivo Martín Liberman . "No entiendo nada de lo que está pasando. ¿Tengo que hacer foco en esta Selección? No entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año con un técnico que claramente no lo va a ser. Tapia se lo ofreció y el pibe está ante la oportunidad más grande de su vida. ¿Ustedes se imaginan lo que es para el currículum de Scaloni cuando deje de ser técnico de la Selección? Seguramente en poco tiempo", manifestó con cierto tono de soberbia.

"¿Cómo hago para apoyar a una Selección que no existe? Es una Selección fantasma. Una Selección que no va a ser la Selección. Podrá ser el día de mañana un gran entrenador Lionel Scaloni. Hoy claramente no lo es. Un pibe sin ninguna experiencia. Un piloto de tormenta. No está a la altura de la situación y no debería tener la posibilidad de dirigir a la Selección", completó el Colorado.

Liberman sobre Scaloni.mp4

Ahora, Liberman parece haberse subido a la Scaloneta y asegura que hace rato la viene bancando, dejando atrás sus palabras. Como era de esperarse, las redes sociales no lo perdonaron y lo tildaron de "panqueque", por lo que el periodista tuvo que salir al cruce para justificarse.

"Veo q algunos les divierte el 'escrache', así que tengo algo para decir. En el 2018, cuando Chiqui Tapia nombró a Scaloni como interino, creí que se estaba perdiendo el tiempo xq no se definía un DT definitivo. Además, Scaloni no tenia ninguna experiencia como entrenador", comenzó el conductor en su cuenta de Twitter en una serie de posteos.

liber.png La defensa de Liberman contra quienes lo tildan de "panqueque" por bancar a la Scaloneta.

El mensaje completo de Martín Liberman

"Una vez confirmado en el puesto (acierto total de Chiqui) fui destacando su crecimiento y el trabajo que desarrolló en el comienzo. En oportunidad del sorteo de la Copa América en Cartagena, charlamos amenamente un rato con Scaloni y quedamos en perfectos términos.

Al igual que el 95% de la población, creía que la selección era para un DT con experiencia y recorrido y no para alguien q nunca había trabajado. Es muy fácil escarchar con el diario del Lunes. Seguro uds pensaban como yo. La única diferencia es q lo mío fue publico.

Ha hecho un gran trabajo y lo destaco. Además lo que tenia que hablar lo hablé con él y en persona. Es una gran persona y entendió perfectamente lo que dije. Resulta que uds no conocen la verdad y se meten donde nadie los llamo. Scaloni es un gran DT y será mejor aún.

El vídeo que circula hoy día, es de 2018. Pasaron más de 4 años y sostengo lo dicho en aquel momento. Me volvería a sorprender q se elija a alguien sin experiencia. uds lo hubieran elegido a él? No me hagan reír. Ni lo conocían! Ahora lo elegimos todos! Es excelente Scaloni.

Pase lo que pase el Domingo, lo felicito x su gran trabajo estos 4 años y a Chiqui Tapia por haber elegido a alguien que nadie tenia en el radar. Ustedes son oportunistas que insultaban a los jugadores en los asados y ahora señalan! Caraduras!"