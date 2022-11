Libres del Sur lleva sus comedores a la Casa de Gobierno

“Tenemos en este último tiempo una demanda muy grande de alimentos, de los productos de la canasta básica . No solamente de los que asisten a los comedores, sino de gente que tiene un mínimo de ingreso que no le alcanza para todas las necesidades porque está todo caro e inaccesible” , remarcó Aballay a LMNeuquén .

Sostuvo que la inflación castiga los bolsillos de lo que de por sí tienen bajos ingresos. “Las familias de la meseta muchas veces tienen que elegir si comen al mediodía o a la noche. O directamente muchas veces están solo a mate cocido”, describió.

La dirigente indicó que les plantearon a las distintas áreas del Gobierno la necesidad de contar con un acompañamiento ante la demanda que los desborda. “Necesitamos que haya una respuesta a las familias, nosotros las venimos acompañando, pero necesitamos recursos”, agregó.

En toda la provincia cuentan con 70 espacios, entre comedores y merenderos. La mayoría se encuentra en el conglomerado Neuquén, Plottier y Centenario, que es donde se concentra la mayor parte de la población.

comedor libres del sur gentileza

Recordó que durante la pandemia costó que el Gobierno reconociera la necesidad de la reapertura de los comedores porque había una demanda considerable. “Con el tiempo les solicitamos que nos acompañen con un poco, el resto lo completábamos a partir de las donaciones. Pero esto de que nos pida mercadería la gente que tiene trabajo es una demanda nueva”, subrayó.

Aseguró que antes no les pasaba con esta magnitud y que como organización tienen registrada una demanda de unas 5 mil personas, a las que se les hace imposible asistir. Dijo que como las familias no pueden comprar, solicitan ayuda a las organizaciones. “Pedimos que acompañen ya sea con mercadería o con un ingreso económico porque lo que está pasando es que no tienen para comer. Está comprometida la alimentación de las familias de la provincia”, sostuvo Aballay.

“Neuquén es una provincia muy rica en la que vemos dos realidades: la de Vaca Muerta y las inauguraciones; y la otra, que es la de la gente que no tienen para comer. Es acá y en todo el país, pero el tema es que Neuquén tiene para dar respuesta a la triste situación que están pasando las familias, que es no tener para comer”, reflexionó la dirigente.

Advirtió que “hay una nueva situación de pobreza que tiene que ver con un sector que antes podía acceder a los alimentos porque tenía un trabajo”. Aclaró que “no sólo tiene que ver con los barrios más alejados de la ciudad, sino con una realidad que está viviendo casi el 50% de los ciudadanos ¿Quién gana arriba de 170 mil pesos?”.