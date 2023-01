Libros de escritores neuquinos para leer en vacaciones

La imagen que refleja a un hombre o una mujer con un libro en la mano confirma aquello que sostenía el escritor francés Daniel Pennac que uno no lee por falta de tiempo que es como decir que uno no se enamora por el mismo motivo.

Cantos limayos

Silvia Mellado (Zapala, 1977) es la autora de este libro de poemas por el cual recibió el primer premio del Certamen de Poesía Nacional Alfonsina Storni 2021. “En Cantos limayos todo, o casi todo, es contemplación. Precisión de la lengua que, entregada a las distintas formas del paisaje, nos ofrece la visión de otro mundo, que es este”, expresó el jurado de premiación.

Mellado es doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora asistente del Conicet y profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, en la que integra, además, el Centro Patagónicos de Estudios Latinoamericanos dirigido por Laura Polastri. Ha publicado los libros de poemas "Celuloide", "Acetato", "Moneda nacional" y "Pantano seco". Es autora del libro de ensayos "La morada incómoda: estudios sobre poesía mapuche: Elicura Chihuailaf y Liliana Ancalao". (Espacio Hudson)

01 mellado-limayos-WEB-680x1068.jpg

Lo que queda

El libro de Horacio Beascochea es una historia de pérdidas, personales y colectivas. Una familia transita el dolor de lo irreparable y busca volver a empezar, mientras afuera, un mundo desmembrado, fragmentario y egoísta parece devorarlo todo. Y de algún modo, esa pérdida está emparentadas con otras, colectivas y sociales.

Beascochea nació en Santa Rosa, La Pampa, en 1970 y desde 1995 reside en Neuquén. Es autor de las novelas "La tierra plana" y "El porvenir es una ilusión"; también "Series y grietas", cuentos, y "Fuerte al medio", relatos futboleros junto a otros escritores y periodistas. (Colisión Libros)

02 lo-que-queda-tapa-ok.jpg

Vaivén del agua

En este libro de Romina Olivero nos encontramos con una poeta que navega y cae; teme y duda; escribe para mojarse y surfea para escribir. Un libro que se piensa a sí mismo, sumergido en su época, un libro que es un solo poema. Vaivén del agua, que tiembla y hace temblar. Nos queda celebrar ese barco de papel que dobló de niña y vuelve. Olivero nació en Bahía Blanca en 1979 y reside desde niña en Neuquén Capital. Ha publicado los libros Acá es así, Creer o reventar -junto a la poeta Carina Medina-, y Dorado en sus puntas, entre otros. (Tanta Ceniza Editora)

03 vaiven del agua romina olivero1.jpg

Due10s

El día que Maradona cumple 60 años, la novia de un joven periodista y escritor de Neuquén se va de la casa y termina la relación. La separación ocurre un rato antes de que el periodista y escritor vuelva a jugar el torneo de fútbol +40; entonces, decide empezar a escribir un diario personal. Así comienza el segundo libro de Jordi Aguiar Burgos que tiene como eje el duelo por la muerte de Maradona en clave de ficción. Además el lector encontrará en estas páginas al Diego que acompañó y acompañará siempre al autor, desde su cumpleaños 3 cuando recibió la equipación del Barcelona con el 10 en la espalda de la camiseta hasta conocer en profundidad el Proyecto Pelusa, lugar de peregrinaje para las ofrendas digitales al más grande de todos los tiempo. (Agencia Bloc)

04duelos.jpeg

La rama

Un conjunto de quince poemas que Macky Corbalán preparó antes de su muerte en septiembre de 2014. En estos poemas Corbalán se refiere a temas recurrentes en su obra: el amor, el lenguaje, la lucha contra los poderes establecidos con un eje central puesto en la poesía, que parece conducir cada verso hacia un luminoso encuentro con los seres, humanos y no humanos, que habitan esta dimensión de la existencia. Corbalán, quien nació en 1963 en Cutral Co, fue periodista y licenciada en servicio social; además activa militante del feminismo y el lesbianismo, cultivó una de las voces poéticas más originales de la región y del país. Publicó los siguientes libros de poesía: La pasajera de arena, Inferno, Como mil flores y "El acuerdo", entre otros. (Espacio Hudson)

05 la rama1.jpeg

Banvilop

Radicado en Villa La Angostura, el periodista Diego Cioccio publicó su primera novela que combina realismo psicológico, la lucha por la autosuperación y le rinde un homenaje a la amistad. Esta novela vivencial se adentra en la vida de Sebastián Tatuk, un joven profesional que intenta concretar sus proyectos. En el recorrido del texto, Banvilop no solo revela el acertijo que plantea su título sino que muestra cómo a veces un rapto de creatividad y la suerte de rodearse de las personas adecuadas, en el momento preciso, pueden rescatarnos de nuestros infiernos. Una lectura ágil y dinámica recomendada para todas las edades. Cioccio nació en 1979, se graduó como Licenciado en Periodismo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y realizó el posgrado de Periodismo digital en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). (Tinta de luz).

06 banvilop.jpeg

Si no late

“Si no late dalo por muerto” es una expresión que Ricardo Zelarayán utiliza un poema y que Hernán Lasque toma una parte de él. Es al amor al que se manda dar por muerto si ya no late, en estas historias de prosa urgente, hay algo latente desde las primeras líneas y es entonces el cuento o su escritura, lo que debe darse por concluida cuando en su circuito algo deja de latir: si no late... dalo por muerto. En el prólogo el escritor Horacio Beascochea señala que estos relatos "registran situaciones que nos incomodan. Pacientes de hospicios, expulsados de la sociedad o un simple turno en la peluquería con unas tijeras como banda de sonido, se convierten en una olla a presión que inquieta a límites imposibles".

Lasque nació en Concordia, Entre Rios, en 1977 y luego de vivir en Buenos Aires hasta 2005, se instaló en Neuquén donde estudió Letras en la Universidad Nacional del Comahue. Ha publicado el libro de cuentos "Ratón blanco" y de poesía "Lamen" y "Maratón dromedaria" y la novela "a casa un tiempo equis". También una nouvelle, "Lizeta". (Colisión Libros)

07si no late.jpeg

Entre las hojas pardo

Primer poemario de Fernán Costantino, nacido en Villa Alicurá en 1981, en el que los textos parecen estar hechos de fugaces percepciones que la palabra poética evoca y conserva. "Escribo a quien abraza una piedra/ con la fuerza de un arroyo", se puede leer en el primer poema de su primer libro, como si los poemas fueran pequeñas piezas donde se destaca la presencia brevísima de lo que fluye. Podría decirse que se trata más de una manifestación de un momento luminoso, que de una continuidad del pasado: un insecto que se aleja de la rama, una semilla que se seca, la luz que devela transparencias de un jardín, el aire que ondea el polvo sobre el mundo, el perfume de una casa que tarda en irse. (Edic. El Mono Armado)

08entre las hojas pardo.jpg

Otro cuerpo hunde tu memoria

La novela de Ricardo Costa relata la historia de un joven calabrés que huye de una Italia de hambre en la previa a la Segunda Guerra Mundial, arriba de forma clandestina a las costas del Río de La Plata pero allí lo sorprende el estallido del acorazado alemán Graf Spee, que en ese momento había parado en Montevideo debido a las roturas que tenía. Cuando las autoridades se dan cuenta de que es un simple inocentón quieren subsanar el error y lo envían al interior del país, precisamente a una Colonia con muchos inmigrantes italianos, nada más y nada menos que Centenario. De allí en más las peripecias que sufre este protagonista se trasladan a sus hijos, sus nietos a través de 50 años de historia.

Costa ha publicado los libros Teatro teorema”, “Mundo crudo”, “Fenómeno natural”, “Crónica menor: Antología mezquina” , “Golpe manco”, “Un referente fundacional”, “Fauna terca” y "Todos tus huesos apuntan al cielo" por el cual obtuvo el Premio Internacional Ink de Novela Digital “René Avilés Fabila” en 2019. (Espacio Hudson)

09otro cuerpo hunde tu memoria costa1.jpg

Periodismo y periodistas en el Comahue

Es un trabajo colectivo realizado durante la pandemia en el que los autores aportaron información sobre su experiencia en la práctica del periodismo en las últimas décadas. Las notas hacen referencia a los orígenes de la organización gremial de prensa en Neuquén, cómo fue trabajar en dictadura, de qué forma se recuperó la actividad sindical.

Uno de los autores, el periodista Bernardo Guerra señaló que "decidimos recopilar testimonios de quienes trabajábamos en los medios desde la década del 70 hasta 1987". Cada uno de los periodistas relató su experiencia y la volcó en un relato que incluye anécdotas personales como también el complicado ejercicio del periodismo en plena dictadura militar. "Es una historia no conocida para la mayoría de los periodistas jóvenes", precisó. Además de Guerra, ofrecen sus testimonios Jorge Ariza, Eduardo Marchetti, Walter Pérez, Osvaldo Ortiz, Fabián Bergero y Gerardo Burton. (Ediciones La cebolla de vidrio)

(Agradecemos la colaboración de Malapalabra Casa Librera)