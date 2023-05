Lifune: si continúa la violencia, habrá sanciones contundentes

"Por la presente se notifica a todos los Presidentes y Delegados de los clubes afiliados que en los partidos organizados por esta Liga y en todas sus categorías, donde se produzcan cualquier tipo de incidentes o agresiones, dentro del campo de juego y/o en sus alrededores, se procederá a suspender al club local para los partidos que se determinen a jugar sin público visitante, multar, suspensiones, y cuando los hechos sean de gravedad se les inhabilitará su cancha.

También se sancionará al club visitante que provocará o incentivará actos de violencia.

Asimismo, las sanciones se regirán de acuerdo al artículo 78,80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90 y 287 del Reglamento de Transgresiones de Penas del Consejo Federal y AFA”.

image.png

El texto está firmado por presidentes y delegados que formaron parte de la reunión. Además, también hubo representantes del arbitraje, ya que es fundamental su manejo en la conducción de los partidos y que los jugadores colaboren con ellos.

En cuanto a los hechos recientes, en la cancha de Vecinal los incidentes graves se dieron en las tribunas entre ambas parcialidades, mientras que en Plaza Huincul hubo una batalla campal dentro del campo y luego la violencia se trasladó a los vestuarios.

Sobre esos hechos, el partido de Vecinal y Rivadavia fue dado por finalizado con empate. Estaban 2 a 2 y faltaban 15 minutos para el final. En cuanto a Petro-San Patricio, las sanciones serán individuales para los jugadores informados. Ese encuentro ya había finalizado también 2 a 2.

El comunicado es un intento de frenar estos hechos repudiables que no son aislados, sino que involucran a los protagonistas y a los hinchas. Si bien los problemas no son potestad del deporte, se expresan a través de él y si no se toman cartas en el asunto pueden ocurrir ocurrir cosas más graves.

Unión Vecinal, uno de los clubes involucrados en los últimos incidentes, llamó a bajar un cambio a través de las redes sociales.